Томаты дороже мяса. Чем обернется очередное "овощное эмбарго"

В России данное заболевание отсутствует, и занос вируса может нанести овощеводству страны значительный ущерб.

Запрет на поставки овощей и фруктов из ближайших к России стран уже в самое ближайшее время отразится на карманах покупателей – цены на ряд наименований могут вырасти на 15-20%, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Отечественные производители не готовы удовлетворить спрос на внутреннем рынке, поэтому ассортимент может сократиться.

Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз растительной продукции из ряда стран. Запрет в основном касается томатов, перцев и яблок.

Так, с 10 декабря вступил в силу запрет на импорт томатов и яблок из Азербайджана. С 26 ноября введен запрет на импорт томатов и перцев из Ферганской области Узбекистана, с 4 декабря — из Навоийской области страны. С 11 декабря вводятся запреты на ввоз томатов и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана и из турецких провинций Анталья и Измир, с 14 декабря — на импорт томатов и перцев из Армавирской области Армении.

В ходе проверке ввозимой на территорию России плодоовощной продукции были выявлены продукты, зараженные вредителями — южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. Кроме того, в овощах и фруктах обнаружился опасный вирус мозаики пепино. В результате заражения данным вирусом плоды теряют товарные качества.

В России данное заболевание отсутствует, и занос вируса может нанести овощеводству страны значительный ущерб.

Однако запрет на ввоз недорогих овощей из сопредельных стран может нанести ущерб кошелькам россиян. Цены на некоторые овощи могут вырасти уже перед Новым годом. И причина даже не в том, что из-за вводимых ограничений на ввоз томатов, перцев и яблок в России образуется дефицит, объясняют эксперты.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ

Скажем, томаты этой зимой могут подорожать на 15-20%. Дело в том, что почти 15% от всех томатов на российском рынке привезены из Азербайджана. Республика поставляет треть от всех импортируемых томатов в Россию, подсчитал гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-центр" Алексей Плугов.

"В следующем же году, если российские производители смогут выйти на проектные мощности, импортируемый объем постепенно перекроется и цены вернутся в привычное русло", — прогнозирует Плугов.

Что касается яблок и перцев, то их цена вряд ли изменится. Страны, которые попали под запрет, не входят в лидирующую тройку по поставкам данной продукции в Россию, считает управляющий партнер агентства Agro&Food communication Илья Березнюк.

К примеру, в Россию с января по октябрь было ввезено 126 тысяч тонн перца, Узбекистан, из регионов которого с декабря запрещены поставки перца, экспортировал в Россию всего 5, 4 тысяч тонн. Это очень мало по сравнению с другими поставщиками – например, Израилем, Турцией, объясняет Плугов.

"То же самое и с яблоками. Россия импортирует их из Молдавии, Ирана, Сербии, ЮАР, Чили. Ограничения на ввоз яблок из Азербайджана, на который с января по октябрь пришлось всего 7% импорта в Россию, не скажутся на цене", — говорит он.

Конечно, у оптовиков и торговых сетей договоры на поставку плодоовощной продукции не только с Азербайджаном, Узбекистаном и Арменией. Поставки могут перераспределить, как это было уже несколько раз. Но найти замену поставщику со значительной долей рынка всегда тяжелее.

ШАНС ОТЫГРАТЬ ПОТЕРИ

Однако в зимний период, когда стоимость плодоовощной продукции традиционно увеличивается, рынок будет пытаться заработать больше, даже в том случае, если дефицита томатов, яблок, перца не будет, отмечает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Вячеслав Чеглов.

"Импортеры и производители отыграли не все потери от снижения курса рубля и ждут, когда потребитель ослабит свою привычку экономить. В Новый год всем захочется праздника даже в нынешних непростых условиях", — объясняет эксперт.

По его мнению, цены на плодовоовощную продукцию достигнут максимума накануне Нового года. А в дальнейшем ценообразование будет зависеть от импорта. "Если исчезнут азербайджанские томаты и не придут на замещение иранские, то отечественные производители повысят цены. И если продукцию будут покупать по завышенном ценам — их и оставят", — считает Чеглов.

На выравнивание этой ситуации потребуется много времени, добавляет гендиректор ООО "ПХ "Лазаревское" Кристина Романовская. Это история продлится до тех пор, пока наши производители и инвесторы не начнут вкладываться в овощеводство и ставить теплицы. До тех пор подобные ситуации с запретами на ввоз сельскохозяйственных продуктов будут каждый раз бить по карману потребителя, резюмировали эксперты. ​