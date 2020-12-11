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Сделано в России: трёхдверный электромобиль "КАМА-1" представил "КамАЗ"

10:35 11.12.2020 Фото: Вести КАМАЗа»
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Длина кроссовера составляет 3,4 м, ширина — 1,7 м, высота — 1,6 м, клиренс — 160 мм. Машина может вместить четверых человек.

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Сделано в России: трёхдверный электромобиль «КАМА-1» представлен широкой публике

Сегодня, 10 декабря, в Москве в рамках VII ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2020» состоялась официальная презентация электромобиля «КАМА-1», о планах по организации серийного производства которого сообщалось в прошлом месяце.
«КАМА-1» — это детище «КАМАЗа»: трёхдверный автомобиль позиционируется в качестве компактного городского кроссовера, подходящего в том числе для каршеринговых служб. Машина создана с применением технологии «цифровых двойников», которая позволяет проводить моделирование и «обкатку» транспортного средства в виртуальном пространстве.

Электрическая силовая установка «КАМА-1» развивает мощность в 80 кВт, или немногим меньше 110 лошадиных сил. Этого достаточно, чтобы разгонять автомобиль с 0 до 100 км/ч за 6,7 секунды. Максимальная скорость составляет 150 км/ч.

Электрокар получает питание от аккумуляторного блока ёмкостью 33 кВт·ч, который позволяет проехать до 250 км без подзарядки. На полное восполнение запаса энергии в обычном режиме требуется около 6 часов, в ускоренном — 20 минут.

Среди особенностей экстерьера разработчик выделяет полностью светодиодную переднюю и заднюю оптику, динамические указатели поворота и лобовое остекление, обеспечивающее панорамный обзор. Накладки крыльев, порогов и юбки бамперов выполнены в качестве отдельных элементов и являются легко заменяемыми.
Электрокар оборудован системой оказания помощи водителю при движении — ADAS третьего уровня. Внутренний дизайн автомобиля создаёт максимальный объём и комфорт. Девятидюймовый экран основной информационной, мультимедийной и управляющей системы расположен неподвижно на рулевой колонке — через этот дисплей происходит управление всеми функциями.

Длина кроссовера составляет 3,4 м, ширина — 1,7 м, высота — 1,6 м, клиренс — 160 мм. Машина может вместить четверых человек. Сейчас электромобиль находится в статусе промышленного предсерийного образца, который прошёл испытания и всю необходимую сертификацию.

Кама-1 электрокар электромобиль
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