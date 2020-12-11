Расстреляли квартиру предложившей мэром Голубева в центре Бердска. В доме был ребенок-инвалид

Два выстрела прозвучали вечером 10 декабря в начале шестого часа. Когда хозяйка вернулась домой, ее дочь была в шоке.

В стекле остались два пулевых отверстия

Стреляли в окна квартиры на третьем этаже дома №52 по ул. Ленина вечером 10 декабря в Бердске. Дома находились двое детей. Одна девочка спала в своей комнате, другая, младшая, лежала на диване. Мама детей, Маргарита Анисимова, в это время ушла по делам к своей соседке.

Младшая дочь Маргариты инвалид. Все происходящее она записывает на листке бумаги. Так же поступила и в этот раз. Даже нарисовала какие-то схемы.

-Я захожу домой, а передо мной стоит дочь. С листочком, руки трясутся, глаза навыкате. Протягивает листок мне и говорит: «Мама, читай».Спрашиваю, что это. Она показывает на окно. Прошу ее успокоиться и рассказать, что случилось. Рассказала, что лежала на диване, услышала хлопок. И показывает листочек, где стоит время 17.17. Потом услышала второй хлопок. Подскочила и закрыла окно, оно находилось в режиме проветривания. И стала все записывать. Я наконец-то все поняла, что в окна стреляли, и побежала к соседке, попросила, чтобы та вызвала полицейских. Сначала приехали сотрудники ППС, сказали, что приедет участковый. Он появился очень быстро. Что интересно, сотрудники полиции были в масках и перчатках и прежде, чем пройти в квартиру, разулись. Такого я не видела никогда, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 11 декабря Маргарита Анисимова.

Участковый предположил, что могли стрелять из травматического оружия, и спросил, кого Анисимова может подозревать в стрельбе. Маргарита Владимировна назвала две своих версии: либо подростки, либо недоброжелатели. Но эти выстрелы бердчанка приняла как предупреждение.

-Стреляли дважды, видимо, хотели разбить стекло, чтобы нам было холодно, чтобы мы околели.

Несмотря на то, что делом о стрельбе будет заниматься полиция, бердчанка намерена провести свое собственное расследование. Ее окна хорошо просматриваются на камерах видеонаблюдения соседних с домом магазинов. Сегодня она намерена обойти их и попросить просмотреть записи. В этом происшествии ее больше всего возмущает то, что стрелявший человек, будь он взрослый или подросток, очень перепугал ее дочь. Стрельба происходила в такое время, что на улице как раз большое движения народа. Возможно, кто-то и видел стрелявшего, предполагает Маргарита Владимировна.

В управлении МВД по Новосибирской области подтвердили факт обращения бердчанки в полицию по поводу стрельбы.

Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка по факту повреждения окон, отметили в ведомстве.

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