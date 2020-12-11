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Проверил градусник и батареи в детском саду «Пчелка» Евгений Шестернин

11:30 11.12.2020 Фото: berdsk.nso.ru
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В выходные дни в детском саду отремонтируют теплообменник и запустят систему приточной вентиляции.

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Евгений Шестернин проверил температурный режим в детском саду №24

Перед началом отопительного сезона Глава города Бердска Евгений Шестернин поручил ежедневно докладывать о температурном режиме в социальных объектах. Несмотря на ежедневный доклад о температуре, соответствующей требованиям, родители жаловались на низкую температуру в детском саду №24.

Глава города Бердска Евгений Шестернин сегодня утром лично проконтролировал температурный режим в детском саду. В помещениях детского сада работали обогреватели, а температура не соответствовала норме. Глава города Бердска поручил руководству детского сада «Пчелка» к концу дня устранить указанные замечания, а за выходные – сделать ремонт системы приточной вентиляции. По словам Евгения Анатольевича, недопустимо поддерживать температурный режим обогревателями.

В конце дня Евгений Шестернин, заместители главы администрации Жанна Шурова и Владимир Захаров, директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова проверили помещения детского сада, в которых температурный режим стал оптимальным. Как отметил Глава города Бердска, проблема не в котельных, а в организационных моментах. На чистку батарей, утепление окон и устранение других замечаний не потребовалось финансовых средств, зато температура в помещениях значительно повысилась.

«Если Глава будет ходить и регулировать температуру в образовательных учреждениях, то возникает вопрос – зачем нужно управление образования?», - добавил Евгений Анатольевич.

В выходные дни в детском саду №24 отремонтируют теплообменник и запустят систему приточной вентиляции. Кроме того, Евгений Шестернин поручил Жанне Шуровой вынести дисциплинарное взыскание тем, кто связан с нарушением температурного режима в детском саду.

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Источник: berdsk.nso.ru
глава детсад отопление температура Евгений Шестернин
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От редакции

Сделают тепло?

Аноним, 11 декабря 2020 11:56
Нет.
Аноним, 11 декабря 2020 12:34
О чем летом думала заведующая ??Тепло наверное не сделают только мы знаем что три зимы окна в спальнях закрывают одеялами а туалетах ставят обогреватели не опасно ли для детишек

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