Проверил градусник и батареи в детском саду «Пчелка» Евгений Шестернин

В выходные дни в детском саду отремонтируют теплообменник и запустят систему приточной вентиляции.

Евгений Шестернин проверил температурный режим в детском саду №24

Перед началом отопительного сезона Глава города Бердска Евгений Шестернин поручил ежедневно докладывать о температурном режиме в социальных объектах. Несмотря на ежедневный доклад о температуре, соответствующей требованиям, родители жаловались на низкую температуру в детском саду №24.

Глава города Бердска Евгений Шестернин сегодня утром лично проконтролировал температурный режим в детском саду. В помещениях детского сада работали обогреватели, а температура не соответствовала норме. Глава города Бердска поручил руководству детского сада «Пчелка» к концу дня устранить указанные замечания, а за выходные – сделать ремонт системы приточной вентиляции. По словам Евгения Анатольевича, недопустимо поддерживать температурный режим обогревателями.

В конце дня Евгений Шестернин, заместители главы администрации Жанна Шурова и Владимир Захаров, директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова проверили помещения детского сада, в которых температурный режим стал оптимальным. Как отметил Глава города Бердска, проблема не в котельных, а в организационных моментах. На чистку батарей, утепление окон и устранение других замечаний не потребовалось финансовых средств, зато температура в помещениях значительно повысилась.

«Если Глава будет ходить и регулировать температуру в образовательных учреждениях, то возникает вопрос – зачем нужно управление образования?», - добавил Евгений Анатольевич.

В выходные дни в детском саду №24 отремонтируют теплообменник и запустят систему приточной вентиляции. Кроме того, Евгений Шестернин поручил Жанне Шуровой вынести дисциплинарное взыскание тем, кто связан с нарушением температурного режима в детском саду.