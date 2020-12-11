"Наши люди - не олигархи": Повысит всем зарплаты и возведет новую котельную первый претендент на кресло мэра Александр Трушакин в Бердске

Бывший глава Гусельниковского сельсовета объявил, что к конкурсу готовится, но с трудом верит, что победит. В случае победы не допустит транспортную реформу в городе, а также увеличит штат сотрудников мэрии.

Александр Геннадьевич Трушакин подал документы на пост главы Бердска первым

Первый претендент желающий занять кресло мэра Бердска стал Александр Трушакин. Он первым обратился в конкурсную комиссию после объявления о старте конкурсной процедуры. Документы успел подать не все, но намерен донести в комиссию справку о доходах и программу развития Бердска.

У Александра экономическое образование. Принять участие в выборах мэра он решил, так как это право каждого гражданина РФ. Он уже был главой муниципального образования, а точнее Гусельниковского сельсовета. Считает, что имеет достаточный опыт и знания.

- Я уже был депутатом муниципального образования, поэтому я считаю, что проработал в МКУ достаточно долго. В Бердске я живу с 2003 года. Я знаю город, знаю проблемы, поэтому почему нет? Хотелось бы городу помочь в устранении тех негативных вещей, которые есть. Есть субъективные вещи, есть объективные. У меня есть свой взгляд на эти вещи. Одна из задач довести этот взгляд, помочь, в том числе нынешнему главе для того, чтобы он на эти вопросы, которые я вижу так посмотрел немножко с другой стороны. Просто их увидел,- сообщил "Курьер. Среда. Бердск" Александр Трушакин.

Самую острую проблему кандидат видит в активном обнищании населения, но говорит и о том, что и других злободневных проблем в городе немало.

- Я посмотрел инвестиционную программу, план социально-экономического развития. Цифры смотришь, вроде все нормально, рост зарплаты идет на 6%, но реально ведь индекс цен значительно больше этих 6%. Причем, как минимум, раза в 2-3.Соответственно я думаю, что не успевает у нас зарплата за ростом цен,- выразил свое мнение Александр Геннадьевич.

Трушакин заявил, что необходимо сократить шесть МКУ. Причину ликвидации он видит в избыточном расходовании бюджетных денег. В среднем, по мнению Александра, они потребляют около 100 млн рублей в год.

- Действительно, чтобы была координация управления необходимо администрации управление культуры и спорта объединить. ЖКХ надо подумать... Есть ЦДИ, которое выполняет практически все функции города. В перспективе я предложил, как реорганизовывать все предприятия, которые занимаются хозяйственной деятельностью. Это должно быть одно мощное КБУ. Все управления в администрации могут иметь отделы,- оповестил Трушакин.

Кандидат на пост главы упоминал и о том, что существует и проблема нехватки кадров в новой школе-гиганте Бердска.

По вопросам кадровой переустановки Александр Трушакин высказался, что не является сторонником этого действия. Немаловажную проблему он видит и в уровне зарплаты сотрудников администрации. Добиться повышения заработка можно в случае если город перейдет на другую штатно-организационную структуру.

- А где ты возьмешь кадры другие? Убрать, поставить... Я не сторонник. Если вы хотите что-то внести и сделать, значит нужно ввести дополнительные должности, которые должны быть в рамках закона. Те люди, которые сегодня работают они и будут работать. У нас город 5 лет назад стал 100-тысячником. По категории 100-тысячника там идут расчеты количества административного аппарата до 100 и свыше 100 до 250. Соответственно нужно добиться, чтобы город перешел на другую штатно-организационную структуру. Это создаст новые рабочие места. Так как город перейдет на другую категорию муниципальных служащих, это увеличит зарплату тем, кто работает в этой сфере,- сообщил Александр Трушакин.

Также Трушакин отметил, что зарплата в администрации составляет примерно 16 тысяч рублей. При переходе города в другой статус, зарплата увеличится и будет достигать 20 тысяч рублей, отметил Александр.

Сферу культуры не обошел стороной вниманием Трушакин. Он предлагает перевод детских платных кружков в учреждения дополнительного образования и составление получения лицензии домами культуры. Бесплатные кружки должны помочь сохранению материальных средств многих семей Бердска.

- В домах культуры нужно разобраться с платными группами. У нас на сегодняшний день, фактически все группы особенно с детьми в домах культуры платные, а у нас основная масса населения не олигархи и платить, допустим, по 3 тысячи в месяц - это достаточно много. Проблема достаточно серьезная потому что я и сам занимался художественной деятельностью, танцевал все 4 года, когда был курсантом военного училища в юности, поэтому я понимаю, что это такое,- прокомментировал Александр Трушакин.

Вопрос о свалке является серьезным поскольку свалка может работать до 2030 года. Лицензию необходимо продлевать. В противном случае вывоз мусора будет осуществляться в Горный, что создаст увеличение отходов.

Следующим очень важным вопросом являются тарифы, так как Бердск один из самых больших городских округов, который имеет высокие тарифы на ЖКХ, учитывая то, что большинство населения пенсионеры.

- Когда я смотрел динамику роста тарифов, последнюю производственную программу тарифов я увидел за 2010 год. Сегодня даже не 2011. Автоматическое повышение на какой-то процент тарифов я считаю неправильным. Надо садиться и считать. Я занимался концессией КБУ. Это ни для кого ни секрет в том числе, что она не состоялась и то, что там тарифы увеличились более динамично, чем сейчас. Надо очень внимательно смотреть на КБУ. На мой взгляд, оно прибыльное. На сегодняшний день оно в составе убыточных. Значит его надо переводить в соответствующе прибыльное состояние. Остановить тарифы, смотреть в сторону их уменьшения, так как тарифы очень тяжелые для населения. Нагрузка ЖКХ очень серьезная,- поделился с "Курьер. Среда. Бердск" Александр Трушакин.

Существенную проблему Александр видит и в домах, расположенных вблизи предполагаемого полигона. Считает, что этой задачей должен в первую очередь заняться мэр, пусть даже если это будет не он.

- Есть два дома, которые стоят над полигоном. Со слов одного из депутатов рассчитаны на 150 квартир. Готовясь к конкурсу, я внимательно прочитал изучил бюджет города. Вот там больше 41 млн заложено на перенаселение. Но я не думаю, что эти деньги позволят переселить более 20 человек, а там их 150. Следовательно, если смотреть по себестоимости. Там самые сложные работы закончены. Задача в том, чтобы просто достроить эти дома в плане отделки. Первое движение, которое нужно сделать при выборах мэра, не важно кто это будет Шестернин или другой. Я не думаю, что будет Трушакин. Это должно быть движение, чтобы признать данные дома бесхозными и через год по этим домам по суду будет приниматься решение. Это тот вопрос, который на сегодняшний день стоит очень остро,- отметил Александр Трушакин.

Что касается транспортной реформы, то Трушакин считает, что ее появление в Бердске не имеет смысла.

- Я считаю, что транспортная реформа для нас не нужна. Единственное, что как и любой структурой живой необходимо заниматься. Смотреть рациональность и обоснованность маршрутов которые особенно в период летнего времени увеличиваются. Сразу смотреть, чтобы не было лишних пересадок на что идут некоторые наши перевозчики. Я не вижу смысла в транспортной реформе по причине: А какие у нее цели и задачи? Всегда возникает вопрос для чего. Я внятной цели и задачи не увидел. Наши перевозчики и ПАТП справляются со своей задачей. Единственное на что надо обращать внимание - четкое выполнение расписаний, безоговорочное. Если есть маршрут, который должен ходить до 22 часов, значит он должен ходить. Если есть интервал значит надо его просто расписать по времени и если перевозчик не выполняет, то с него надо спрашивать, не понимает значит наказывать. Второй вопрос касается обновления автобусного парка. Этот вопрос может решаться в рамках государственных федеральных субъективных или областных программ, слово в системе финансирования и участия. Надо смотреть в каких программах нам выгодно участвовать. В некоторых объемы финансирования становятся очень бессмысленные, - заявил Трушакин.

Кроме того, по мнению Александра, существует необходимость строить дополнительные мощности. Возникает необходимость проектирования новой котельной в связи с выходом частной котельной ТГК-1 из схемы теплоснабжения города.

Бывший глава Гусельниковского сельсовета объявил, что к конкурсу по выборам мэра готовится. Читает нормативные документы, ведь, они изменяются и совершенствуются с каждым днем.

- Готовлюсь. Считаю, читаю. Читаю законодательство, расходные статьи. Обновляю те знания, которые были. Они же есть и будут, - сообщил Александр Трушакин.

Напомним, что прием документов на должность нового мэра Бердска начался 4 декабря. Прием продлится до 17 декабря. После этого будет неделя на проверку эти документов.