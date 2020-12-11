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Путин: Уголовное дело по отравлению Навального возбудить нельзя

20:46 11.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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"Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело", ответил президент на вопрос Сванидзе.

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Путин объяснил, почему нельзя возбудить дело по ситуации с Навальным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу отравления Алексея Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя. Он также подчеркнул, что прокуратура РФ неоднократно просила зарубежных коллег прислать хотя бы письменное официальное заключение.

"Теперь по поводу этих резонансных дел, по поводу отравления известного фигуранта. Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов. Прокуратура Российской Федерации неоднократно обращалась к своим коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования", - сказал Путин на встрече с СПЧ. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

На вопрос члена СПЧ Николая Сванидзе, можно ли открыть уголовное дело в России, Путин ответил отрицательно.

"Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится, Николай Карлович. Я просил это сделать, и прокуратура этим занимается, и Следственный комитет. Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов. Мы готовы это сделать", - сказал президент.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

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От редакции

Президент прав?

венгерка, 11 декабря 2020 21:26
Конечно прав!
Вот убьют, тогда приходите!

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