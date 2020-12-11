Оправдали присяжные врачей по делу об убийстве младенца. Они вернутся на работу в роддом

Присяжные оправдали двух врачей по делу о смерти младенца в Калининграде

Присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт исполняющей обязанности главного врача родильного дома №4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного, передает ТАСС.

"Подсудимые Белая, Сушкевич объявляются [присяжными] оправданными", - огласил вердикт судья Сергей Капранов.

Перед оглашением вердикта, после основного этапа обсуждения, присяжные более 10 раз отправлялись в совещательную комнату и возвращались в зал суда, поскольку у них возникли трудности с ответом на один из поставленных судом вопросов и заполнением опросного листа. Первый опросный лист из-за большого количества исправлений был признан недействительным, им пришлось заполнять новый.

Перед присяжными заседателями были поставлены семь вопросов, ответы на которые должны были определить виновность или невиновность подсудимых в смерти младенца. Ответ был дан только на первый вопрос, где им предлагалось ответить, доказано ли, что погибшему ребенку был введен лекарственный препарат, из-за чего он умер.

Доказанным этот факт сочли трое присяжных, пятеро решили, что факт не доказан. На оставшиеся шесть вопросов, где предлагалось ответить - доказано ли, что Белая и Сушкевич в той или иной степени имеют отношение к введению смертельной дозы препарата ребенку, есть ли их вина в смерти ребенка, договаривались ли они о введении ему препарата, были ли заинтересованы в его смерти - присяжные оставили без ответов, поскольку на первый вопрос был дан отрицательный ответ.

После оглашения вердикта присяжных суд постановил освободить подсудимых из-под домашнего ареста, под которым они находились.

Теперь, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, судебное разбирательство продолжится с участием сторон, но без присяжных. Сторонам и суду предстоит исследовать и обсудить лишь вопросы, связанные с разрешением гражданского иска, если таковой заявлен, распределением судебных издержек, вещественными доказательствами. В ближайшие дни суд на основании вердикта огласит оправдательный приговор подсудимым.

Белая в свою очередь заявила о намерении вернуться на работу на прежнее место в той же должности.

"Врачебная практика, конечно. Что планирую - работать на благо народа. На ту же самую должность <...> как зам по лечебной работе, ну а там посмотрим, как дальше сложится", - пояснила она, утвердительно ответив на вопрос, идет ли речь о родильном доме №4 Калининграда.