Куда поехать отдыхать в 2021 году российским туристам. Основные тренды

Несмотря на вторую волну пандемии, спрос на туризм в стране не падает, это показала, в частности, вторая, очень успешная волна программы кэшбека.

Ожидается увеличение роста числа туристов в Крыму

Коронавирус закрыл государственные границы, но не смог остановить туристические потоки. Реки путешественников и отдыхающих просто изменили русла и потекли, наконец, по просторам родной страны — прежде всего, на юг, в Крым и Краснодарский край, что дало мощнейший толчок развитию внутреннего туризма.

Главный посткоронавирусный реабилитационный регион

По данным, озвученным на всероссийском форуме «Открытый Крым» врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Марией Золотухиной, в 2020 году в этом регионе отдохнуло 11,5 миллиона человек.

В Крыму официальные итоги пока не подведены, но, по оценкам экспертов, количество туристов приблизится к семи миллионам, что лишь немногим уступает показателям докоронавирусного 2019 года, когда на полуострове отдохнули 7,4 миллиона человек.

«Крым — молодец. В этой ситуации он показал результат, на который трудно было рассчитывать, — похвалил почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. — Мы проанализировали статистику за три квартала. Крым — единственный регион, который оказался в плюсе по доходам от отрасли. 37,9 против 27,4 миллиарда рублей в прошлом году».

Загрузка объектов размещения на полуострове и поступления от туристической отрасли в бюджет в августе-октябре действительно оказались рекордными за весь постсоветский период. Среди прочего, отметил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко, это доказало, что Крым может быть востребован туристами не пять месяцев в году, как обычно, а как минимум восемь, стремясь в перспективе стать полноценным круглогодичным курортом.

Благо, в регионе много санаториев, которые специализируются на лечении вне зависимости от времени года. Сейчас многие из них внедрили пользующиеся устойчивой популярностью курсы реабилитации после коронавируса. Больше того, Крым, учитывая его историю как здравницы государственного масштаба, уже более века специализирующийся на профилактике и лечении заболеваний дыхательных путей, может вообще стать главным посткоронавирусным реабилитационным регионом России.

Ещё один интересный вариант загрузки крымских и краснодарских объектов размещения поздней осенью и зимой — это работники, находящиеся на удалённом режиме, прежде всего — из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. У некоторых отелей уже есть опыт использования этой возможности, и перспективы здесь тоже открываются хорошие.

На новогодние праздники ждут полмиллиона туристов

Как точно заметил Волченко, любая проблема — это замаскированная возможность. Страна сплотилась под влиянием пандемии, стало намного больше точек соприкосновения между властью и бизнесом, появились новые стимулы и возможности для развития внутреннего, а в перспективе, возможно, и въездного туризма.

Но запрет — это в любом случае плохо. И за время, пока он действует, мы должны создать в России такую курортную инфраструктуру, которая позволит нашей стране на равных конкурировать с лидерами мирового туристического рынка. Это вообще был один из частых вопросов на форуме: что будет после того, как пандемия закончится и откроются государственные границы. Не приведёт ли это к резкому уменьшению загрузки отечественных курортов? Такая опасность есть, признали эксперты, но избежать её — в наших силах.

Что касается ближайших перспектив, то, по оценке председателя Комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка, на новогодних праздниках в Крыму отдохнёт около полумиллиона туристов.

По словам чиновника, локдаун в регионе возможен только в случае резкого и очень серьёзного роста числа заболевших коронавирусом. При этом пока такая возможность даже не обсуждается. «Всё происходит примерно так, как и предупреждал Роспотребнадзор, — сказал Черняк. — Наблюдается небольшой ожидаемый рост количества заболевших, что связано, прежде всего, с сезонным ростом числа заболеваний ОРВИ».

С 20 декабря по 15 января, согласно указу главы республики Сергея Аксёнова, будут запрещены все праздничные массовые новогодние мероприятия и корпоративы, но, несмотря на это, предварительная загрузка действующих объектов размещения на новогодние праздники составляет около семидесяти процентов.

Надеюсь, что, соблюдая все требования Роспотребнадзора, мы сможем не допустить серьёзного роста числа заболевших

«Главная наша задача — обеспечить безопасность людей, приезжающих на отдых, — отмечает Черняк. — Надеюсь, что, соблюдая все требования Роспотребнадзора, мы сможем не допустить серьёзного роста числа заболевших».

Как отметил в своём приветствии участникам форума председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, «несмотря на пандемию, нельзя лишить людей праздника». «Мы должны учиться работать и отдыхать в новых условиях, не подвергать людей риску но и не скатываться в полное «запретительство», — отметил он.

Задача номер один: безопасность

Каким будет туризм в новом году? Как отметила заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Евгения Чухнова, несмотря на вторую волну пандемии, спрос на туризм в стране не падает, это показала, в частности, вторая, очень успешная волна программы кэшбека, продления которой с нетерпением ждут практически все туристические компании.

Главное требование в условиях «новой туристической реальности» — безопасность. «У нас нет выбора, мы должны предложить по-настоящему безопасное путешествие, создать для туриста сквозной безопасный продукт от дома до места пребывания и обратно, — говорит Шпилько. — Это задача номер один. Тем более, мы не до конца понимаем, когда сможем полностью справиться с этой заразой».

Среди других трендов будущего года — персонализация туризма. Люди будут всё больше и больше отдавать предпочтение индивидуальным турам, в том числе и из-за соображений безопасности, выстраивая маршруты под себя. Продолжение этой истории — дальнейший рост популярности автомобильных поездок, позволяющих минимизировать контакты и дающих свободу передвижения в пространстве.

Ну и, конечно, туризм 2021 года будет, прежде всего, внутренним, поскольку в ближайшие месяцы государственные границы наверняка останутся закрытыми. Как точно заметила заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия, «многие долго откладывали путешествие по стране, предпочитая заграничные поездки, а сейчас, весьма вероятно, воспользуются такой возможностью».

Источник: Парламентская газета