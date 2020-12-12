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Как задать вопрос Путину на сайте "Москва-Путину". Подробная инструкция

16:32 12.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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Ежегодная большая пресс-конференция президента в этот раз будет проводиться онлайн и пройдет с элементами прямой линии. Поэтому обратиться с вопросом к главе государства можно прямиком со своего смартфона.

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Большая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря 2020

В Москве и регионах идет подготовка к ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина. Она состоится 17 декабря. В этом году из-за пандемии мероприятие пройдет в необычном формате. Задать свои вопросы главе государства смогут не только журналисты, но и все граждане страны.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина в этот раз будет проводиться онлайн и пройдет с элементами прямой линии. Поэтому обратиться с вопросом к президенту можно прямиком со своего смартфона. Приложение с названием «Москва — Путину» доступно в AppStore и Google Play Market.

Его можно также загрузить с официального сайта пресс-конференции президента. Ссылки на скачивание находятся в разделе «задать вопрос». Там же — подробная инструкция, как пользоваться приложением. Как и сам сайт, оно интуитивно простое и позволяет быстро и без проблем написать вопрос или отправить видеообращение главе государства.

Во время первого запуска приложение попросит пройти процесс регистрации. Заполните как минимум все обязательные пункты: имя, фамилию, номер телефона, придумайте пароль. Обратите внимание, что поле «регион» тоже обязательно для заполнения.

Для завершения регистрации на указанный номер телефона придет СМС с кодом подтверждения. Теперь можно задать вопрос: текстом или видеосообщением. Чтобы записать обращение, выберите нужный пункт и нажмите на иконку камеры. Обратите внимание, что надо уложиться в одну минуту. Оставшееся время указывается при записи.

Сообщение можно перезаписать. Если же у вас уже есть записанное обращение с вопросом президенту, то с помощью функции «отправить видео» выберите нужный файл. Важно: запись и в этом случае не может быть длиннее одной минуты.

Каждое обращение будет принято, обработано, и некоторые из них прозвучат на пресс-конференции Владимира Путина. Она состоится в новом онлайн-формате 17 декабря с полудня по московскому времени.

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