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Новая выплата и 10000 рублей: изменения в пособиях на детей в 2021 году

12:33 13.12.2020 Фото: pxhere
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С начала 2021 года некоторые семьи смогут получать пособия на детей от 3 до 7 лет в двойном размере.

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По исполнении ребенку трех лет следует подать заявление на выплату в течение 6 месяцев

В 2021 году ряд пособий и выплат на детей в России изменятся. Некоторые категории граждан смогут рассчитывать на новые меры поддержки, рассказываем о них.

Пособие на детей от 3 до 7 лет

С начала 2021 года некоторые семьи смогут получать пособия на детей от 3 до 7 лет в двойном размере. Минтруд РФ еще в ноябре опубликовал соответствующее постановление. Повышенные выплаты полагаются тем семьям, где среднедушевой доход не достигает размера прожиточного минимума в регионе с учётом выплаты пособия.

Сейчас размер пособия по России в среднем составляет 5,5 тыс. рублей (половина ПМ). Если размер пособия его увеличат вдвое, родители смогут получать более 10 тысяч рублей – 100 % от ПМ на ребёнка в регионе.

По исполнении ребенку трех лет следует подать заявление на выплату в течение 6 месяцев, иначе пособие начислят только с момента его одобрения.

Пособие для многодетных

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести пособие в размере 15000 рублей для многодетных матерей. Он считает, что такая мера поддержки поможет многодетным матерям наработать трудовой стаж и трудиться на более простой работе. Пособие предложено платить всем женщинам, кто имеет трех и более детей. Калашников предложил платить пособие ежемесячно в размере 15 000 рублей. Однако официально это предложение пока не получило практической реализации.

Источник: aif.ru

10000 выплаты выплаты на детей малоимущие семьи
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