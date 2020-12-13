Путин оторопел от ТВ: телевидение шокирует людей и корежит их сознание

Лидер страны признавался, что негативно относится к рекламе: коммерческие объявления по телевизору провоцируют его на «неформальную лексику».

Путин рассказал об оторопи от просмотра российских телепередач

Президент России Владимир Путин заявил, что его периодически «берет оторопь» от того, что он видит в эфире на российском телевидении. Его слова передает Telegram-канал RIA_KremlinPool.

Лидера страны спросили, как он относится к отечественным передачам, основными темами которых становятся ранняя беременность школьниц. Путин рассказал, что редко тратит время на просмотр телевидения, но иногда он натыкается на передачи с подобным содержанием.

«Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять», — заявил политик.

Путин неоднократно высказывался о своих предпочтениях в телевидении. Как стало известно после очередного заседания Совета по культуре и искусству, любимый канал президента России — «Культура», потому что он «хороший и интересный». При этом лидер страны признавался, что негативно относится к рекламе: коммерческие объявления по телевизору провоцируют его на «неформальную лексику».