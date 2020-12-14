Лунный календарь стрижек и окрашиваний на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года

Луна в знаке Стрелец. Влияет так же неоднозначно как Луна в Скорпионе. Если вы хотите сохранить новую стрижку надолго, сегодня лучше не стричься. Волосы после стрижки очень быстро отрастут и будут непослушными.

Сохранить укладку в первозданном виде будет очень сложно, да и поддаваться ей волосы будут с трудом. Химическая завивка продержится не долго.

Окраска волос тоже может не оправдать ожидания, скорее всего цвет продержится не долго и быстро потускнеет. Если вы все таки решитесь на стрижку, выбирайте энергичного, молодого парикмахера и сами прибывайте в хорошем настроении.