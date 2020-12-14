Лунный календарь стрижек и окрашиваний на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года

Характеристики Луны на 14 декабря 2020 года
На дату 14.12.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Новая Луна (наступит 14.12.2020 в 19:19)». Это 29 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец ♐. Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 08:27, а закат в 15:39.
Хронология лунных дней
- 28 лунный день c 06:55 13.12.2020 по 08:27 14.12.2020
- 29 лунный день c 08:27 14.12.2020 по 19:19 14.12.2020
- 1 лунный день c 19:19 14.12.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 14 декабря 2020
Луна в знаке зодиака Стрелец (−)
Луна в знаке Стрелец. Влияет так же неоднозначно как Луна в Скорпионе. Если вы хотите сохранить новую стрижку надолго, сегодня лучше не стричься. Волосы после стрижки очень быстро отрастут и будут непослушными.
Сохранить укладку в первозданном виде будет очень сложно, да и поддаваться ей волосы будут с трудом. Химическая завивка продержится не долго.
Окраска волос тоже может не оправдать ожидания, скорее всего цвет продержится не долго и быстро потускнеет. Если вы все таки решитесь на стрижку, выбирайте энергичного, молодого парикмахера и сами прибывайте в хорошем настроении.
29 лунный день (±)
14 декабря 2020 года в 12:00 — 29 лунный день. Стрижка сегодня позволит Вам внутренне утвердиться, стать более уверенным. Короткая стрижка подойдет людям планирующим кардинально изменить жизненные устои.
Окраска волос может спровоцировать денежные и проблемы с общением.
Стоит игриво обходится с волосами в этот день, они отблагодарят Вас за позитивный настрой.
Сегодня Вы задумаетесь о практических вопросах, выгодности тех или иных сделок. Сегодня Вы почувствуете тягу к рутинной повседневной работе, она будет получаться быстро и гладко. В Вас проснется энтузиазм и желание доделать все запланированные дела. Энергия, которая была не слишком стабильной на протяжении всего месяца, наконец приобретет стабильность, это своего рода итог уходящего месяца.
Новая Луна (±)
Луна находится в фазе Новая Луна.
Влияние дня недели (+)
День недели - понедельник. Избавьтесь от тоски, депрессии, неприятных воспоминаний. В этот день остригается весь негатив.
Характеристики Луны на 15 декабря 2020 года
На дату 15.12.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 2 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Козерог ♑. Процент освещенности Луны составляет 1%. Восход Луны в 09:49, а закат в 16:26.
Хронология лунных дней
- 1 лунный день c 19:19 14.12.2020 по 09:49 15.12.2020
- 2 лунный день c 09:49 15.12.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 15 декабря 2020
Луна в знаке зодиака Козерог (+)
Луна в знаке Козерог. Общее влияние Луны на состояние волос в этот период крайне положительное. Стрижка придаст сил и здоровья волосам. После нее волосы меньше секутся, становятся гуще и крепче, выпадение волос значительно сократится.
Окрашивание и тонирование пройдет удачно, особенно закрашивание седины, можно даже пойти на эксперименты с цветом. Хороший период для химической завивки, она не нанесет большого вреда волосам.
Прическу лучше выбрать спокойную, не вычурную, старайтесь не переусердствовать с аксессуарами.
2 лунный день (+)
15 декабря 2020 года в 12:00 — 2 лунный день. Стрижка в фазу растущей луны, не только ускорит рост волос, но и наладит поток энергии здоровья. Это позволит вам обновить состояние всех органов вашего организма.
Окрашивать волосы стоит природными красителями, именно такой тип окрашивания принесет вам энергию денежной прибыли.
Сегодня можно экспериментировать с формой, цветом и длиной волос, это принесет Вам новые силы, вдохновение. Вы начнете генерировать новые идеи, сегодня в вас откроется желание работать и зарабатывать.
Сегодня именно материальные вопросы и вопросы вашего здоровья стоят на первом плане. Если правильно распланировать сегодняшний день есть возможность увеличить его влияние на Вас. Из-за активности этого дня Вас рано одолеет усталость, стоит пораньше лечь спать, именно сон поможет Вам восстановить силы.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, состояние их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите волосы в этот день.
Влияние дня недели (+)
День недели - вторник. Этот день недели сможет оградить Вас от неожиданностей, защитить от неприятностей и даже поможет получить помощь.
Характеристики Луны на 16 декабря 2020 года
На дату 16.12.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 3 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Козерог ♑. Процент освещенности Луны составляет 4%. Восход Луны в 10:53, а закат в 17:30.
Хронология лунных дней
- 2 лунный день c 09:49 15.12.2020 по 10:53 16.12.2020
- 3 лунный день c 10:53 16.12.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 16 декабря 2020
Луна в знаке зодиака Козерог (+)
Луна в знаке Козерог. Общее влияние Луны на состояние волос в этот период крайне положительное. Стрижка придаст сил и здоровья волосам. После нее волосы меньше секутся, становятся гуще и крепче, выпадение волос значительно сократится.
Окрашивание и тонирование пройдет удачно, особенно закрашивание седины, можно даже пойти на эксперименты с цветом. Хороший период для химической завивки, она не нанесет большого вреда волосам.
Прическу лучше выбрать спокойную, не вычурную, старайтесь не переусердствовать с аксессуарами.
3 лунный день (+)
16 декабря 2020 года в 12:00 — 3 лунный день. Стрижка обеспечит приток материальной энергии, иными словами, хотите преувеличить свое материальное положение, самое время сменить длину волос. Так же растущая луна ускорит рост волос.
Волосы, окрашенные природными красителями, позволят вам добиться успеха на рабочем месте. Природа сегодня будет дарить Вам энергию, не стоит излишне усложнять прическу.
Сегодня, после двух дней "настройки", Вы готовы к полноценному энергообмену с космосом. Сегодня Вы будете проявлять любознательность, появится необходимость новых впечатлений, энергия будет бить ключом, Вы будете проявлять необычайную активность.
Для более активного энергообмена расчешите волосы столько раз, сколько Вам полных лет. Это действие поможет привлечь позитивную энергию, а негативная уйдет прочь.
Влияние дня недели (+)
День недели - среда. Поможет наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка в этот день недели становится предвестником неожиданного известия.
Характеристики Луны на 17 декабря 2020 года
На дату 17.12.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 4 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей ♒. Процент освещенности Луны составляет 9%. Восход Луны в 11:38, а закат в 18:46.
Хронология лунных дней
- 3 лунный день c 10:53 16.12.2020 по 11:38 17.12.2020
- 4 лунный день c 11:38 17.12.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 17 декабря 2020
Луна в знаке зодиака Водолей (±)
Луна в знаке Водолей. Влияние знака на качество волос нисколько не заметно. Сегодня хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок.
Так же успешно пройдут эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий, не свойственный для вас цвет.
Если ваш выбор остановился на простой, ничем не примечательной стрижке без изюминки этот день не самый лучший. Шевелюра может стать непослушной и безжизненной, плохо поддаваться укладке, прическа быстро вам надоест, так же есть риск что волосы начнут выпадать.
4 лунный день (−)
17 декабря 2020 года в 12:00 — 4 лунный день. Стрижка - не самое лучшее решение в этот день. Задуманные цели и дела могут сорваться.
Окрашивание волос в естественный оттенок, растительными красителями позволит сохранить стабильность в работе и финансах. Не стоит экспериментировать с новыми прическами, уложите волосы как можно проще и удобней, это позволит Вам набраться сил и энергии.
Сегодня на Вас буквально обрушится поток информации, но и Вы сами будете делиться с окружающими своими идеями и мыслями.
Если найти подход к своим волосам все ваши начинания и идеи принесут вам максимальную пользу.
Влияние дня недели (+)
День недели - четверг. Поможет укрепить ваш авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы.
Характеристики Луны на 18 декабря 2020 года
На дату 18.12.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 4 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей ♒. Процент освещенности Луны составляет 17%. Восход Луны в 12:08, а закат в 20:08.
Хронология лунных дней
- 4 лунный день c 11:38 17.12.2020 по 12:08 18.12.2020
- 5 лунный день c 12:08 18.12.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 18 декабря 2020
Луна в знаке зодиака Водолей (±)
Луна в знаке Водолей. Влияние знака на качество волос нисколько не заметно. Сегодня хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок.
Так же успешно пройдут эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий, не свойственный для вас цвет.
Если ваш выбор остановился на простой, ничем не примечательной стрижке без изюминки этот день не самый лучший. Шевелюра может стать непослушной и безжизненной, плохо поддаваться укладке, прическа быстро вам надоест, так же есть риск что волосы начнут выпадать.
4 лунный день (−)
18 декабря 2020 года в 12:00 — 4 лунный день. Стрижка - не самое лучшее решение в этот день. Задуманные цели и дела могут сорваться.
Окрашивание волос в естественный оттенок, растительными красителями позволит сохранить стабильность в работе и финансах. Не стоит экспериментировать с новыми прическами, уложите волосы как можно проще и удобней, это позволит Вам набраться сил и энергии.
Сегодня на Вас буквально обрушится поток информации, но и Вы сами будете делиться с окружающими своими идеями и мыслями.
Если найти подход к своим волосам все ваши начинания и идеи принесут вам максимальную пользу.
Влияние дня недели (−)
День недели - пятница. Не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.
Характеристики Луны на 19 декабря 2020 года
На дату 19.12.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 5 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей ♒. Процент освещенности Луны составляет 25%. Восход Луны в 12:29, а закат в 21:29.
Хронология лунных дней
- 5 лунный день c 12:08 18.12.2020 по 12:29 19.12.2020
- 6 лунный день c 12:29 19.12.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 19 декабря 2020
Луна в знаке зодиака Водолей (±)
Луна в знаке Водолей. Влияние знака на качество волос нисколько не заметно. Сегодня хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок.
Так же успешно пройдут эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий, не свойственный для вас цвет.
Если ваш выбор остановился на простой, ничем не примечательной стрижке без изюминки этот день не самый лучший. Шевелюра может стать непослушной и безжизненной, плохо поддаваться укладке, прическа быстро вам надоест, так же есть риск что волосы начнут выпадать.
5 лунный день (+)
19 декабря 2020 года в 12:00 — 5 лунный день. Новая стрижка подарит Вам вдохновение, придаст творческих сил и энергии.
Окрасив волосы натуральными красителями в светлый тон, привлечет деловые связи.
Для привлечения энергии стоит сделать пышную, объемную прическу.
Сегодня Вас посетят безумные, креативные идеи, ваше окружение будет возбуждено ими, переговоры и обсуждения пройдут на высоте и будут очень успешны, они доставят Вам и окружающим массу позитивных эмоций и удовлетворение.
Обмен энергией с космосом в этот день будет работать крайне продуктивно. Благодаря этому Вы будете находить общий язык со своими близкими.
Влияние дня недели (+)
День недели - суббота. Стрижка помогает избавиться от одиночества, недовольства собой, повышает самооценку. Также считается, что она помогает снять часть проблем, возникших по вине окружающих.
Характеристики Луны на 20 декабря 2020 года
На дату 20.12.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 6 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рыбы ♓. Процент освещенности Луны составляет 35%. Восход Луны в 12:45, а закат в 22:46.
Хронология лунных дней
- 6 лунный день c 12:29 19.12.2020 по 12:45 20.12.2020
- 7 лунный день c 12:45 20.12.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 20 декабря 2020
Луна в знаке зодиака Рыбы (−)
Луна в знаке Рыбы. Влияние этого знака на себе в первую очередь испытает кожа головы. Из-за стрижки и мытья головы может появиться перхоть, если есть такая возможность стоит воздержаться от этих действий.
Химическое воздействие на волосы, завивка или окрашивание, могут негативно повлиять на волосы и даже повредить их, так же это может привести к сечению кончиков, а сами кудри быстро распрямятся.
Посетить парикмахера стоит обладателям тонких и поврежденных волос, сегодня им стоит провести оздоровительные и общеукрепляющие процедуры.
6 лунный день (±)
20 декабря 2020 года в 12:00 — 6 лунный день. Стрижка сегодня позволит избавиться от болезней, так же привлечет деньги.
Окрашивать волосы не стоит, можно спровоцировать разлад в семье или коллективе.
Стоит выбрать строгую, классическую прическу, статичную, не высокую, это позволит Вам привлечь энергию.
Эмоции сегодня будут окружать Вас повсюду, Вам даже может показаться, что их слишком много, захочется найти тихое место, оно Вам понадобится чтобы разобраться в них, чтобы привести свои чувства в порядок. Стоит внимательно отнестись к своим эмоциям, дабы не наломать дров и не разрушить достигнутого.
Влияние дня недели (−)
День недели - воскресенье. Строго запрещается! В этот день ваша связь с личным эгрегором (ангелом-хранителем) максимально крепка. Если в этот день что-то менять в организме, а тем более отрезать какую-то часть, то можно нарушить связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в полной мере относятся не только к волосам, но и к ногтям.
Источник: Мир космоса