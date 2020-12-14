Молодежный сленг богат новыми словами, о которых старшее поколение даже не догадывается, дак что же такое этот самый вайб?

Вайб - это настроение, атмосфера, энергетика

Это твой вайб, сельский вайб. Я не причем, это твой вайб, это твой вайб - что за песня? Что такое вайб в молодежном сленге. Объяснение, примеры употребления.

Что такое вайб в молодежном сленге

Вайб - это настроение, атмосфера, энергетика. Синонимы: эмоциональное состояние, ощущение, чувство.

Это сленговое слово образовано от английского vibe, vibration - вибрация. Good vibes, «позитивные вибрации» - так говорят о местах, людях или событиях, навевающих приятные ощущения, позитив.

Вайб может быть практически любым: московским или деревенским, летним или осенним, бывает вайб 1970-х, грустный вайб, мощный вайб и любой другой. Нередко слово «вайб» употребляют в разговорах о музыке: обычно имеется в виду, что такая музыка заводит слушателя, «качает».

Прилагательное - вайбовый: Это был вайбовый хаус с элементами халфстепа (пример из Словаря англицизмов русского языка).

Вайб - слово не новое, еще из лексикона миллениалов. Впрочем, пользуются им и юные зумеры, так что его можно по-прежнему относить к молодежному сленгу.

Примеры употребления

Крутой вайб был на той вечеринке!

Вы тоже чувствуете этот вайб?

Я не слушаю текст, в песне мне главное вайб.

Последние микстейпы и два альбома также безумно понравились, но это уже совсем другое, с другим вайбом и посылом.

Я ни при чем, это твой вайб. The Limba & Andro - X.O.

«Я ни при чем, это твой вайб» - строка из песни «X.O.» казахстанского музыканта Мухамета Ахметжанова (The Limba) и украинского исполнителя Андро Кузнецова (Andro).

3-ий Январь - Сельский вайб

«Сельский вайб» - песня рэпера Алексея Земляникина, выступающего под псевдонимом 3-ий Январь. Алексей - уроженец Курска. Псевдоним взял в честь своего дня рождения - 3 января 1995 года.

Источник: anews.com