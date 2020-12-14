Точный гороскоп на вторник 15 декабря в день мощнейшего метеорного потока для каждого знака зодиака

День не обещает Тельцам каких-то неожиданных поворотов судьбы, только стабильность и умиротворение.

Трем знакам Зодиака будет несладко

Овны без труда могут отдать свою судьбу в руки людей старшего возраста. Не отказывайтесь от советов, они обязательно вам пригодятся, если не сегодня, то в ближайшее время точно. На работе следует проявить внимание и сосредоточенность к делам.

День не обещает Тельцам каких-то неожиданных поворотов судьбы, только стабильность и умиротворение. Сейчас самое время для построения новых планов. Возможно, вам придется подчиняться кому-то.

Близнецов так и тянет испытать свою судьбу, при этом никакие преграды и сложности вас вовсе не пугают. Вы взяли хороший курс, но сейчас не стоит отдавать все свои силы в одно дело, поберегите себя.

У Раков возрастает шанс ссор и семейных конфликтов. Не давайте эмоциям волю: агрессия сейчас не лучший выход. Не отталкивайте свою половинку, дайте ей шанс высказаться и поплакать у вас на плече.

Львам предстоит немало успешных свершений. Сегодня самое время для реализации новых идей и начинаний. На работе ожидаются выгодные предложения, которые обязательно обрадуют вас. Не исключено пополнение новых людей в вашей семье.

Девам следует подходить к решению проблем более основательно, применяя свои знания и опыт. Пусть дела не будут делаться так быстро, как хотелось бы, зато прибыль они принесут заслуженную.

Новые силы нахлынут на Весы ураганной волной. Желание творить не покладая рук сильнее всего звучит у вас в голове. Абсолютно все, за что вы возьметесь, будет делаться как по волшебству, и даже из самых запутанных ситуаций вы без труда найдете верный путь.

Скорпионы, если планировали завершить какие-то дела, то выберите те, что не нуждаются в срочном исполнении, но по важности, не уступающие другим. День хорошо подходит исполнения обязательств, которые так давно давят на вас.

Стрельцам сегодня следует переосмыслить общение с некоторыми людьми, подумайте, возможно, некоторые личности уже давно не горят с вами общаться. Не стоит делать слишком быстрых выводов, уделите побольше внимания анализу.

День у Козерогов наполнен негативными эмоциями. Сегодня сильней обычного все вокруг выводит вас из себя, сохраняйте спокойствие. Повышается вероятность конфликтов с близкими вам людьми.

Водолеев день располагает к хорошему настроению, воспользуйтесь этой ситуацией для встречи с родными и друзьями. Сейчас отличное время для путешествий, вступлений в брак, занятий спортом и просто общения.

День у Рыб располагает занятиями по дому: завершением строительства, ремонта или же других бытовых дел. Сейчас очень благоприятна работа с землёй. Постарайтесь найти себе хобби или просто интересное занятие, которому сможете посвятить время вечером.

Источник: izvmor.ru