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Зарезала и сожгла гостей на вечеринке под наркотиками парочка в Новосибирске

12:30 14.12.2020 Фото: pexels.com
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Пожар был ликвидирован прибывшими сотрудниками МЧС, в квартире обнаружены два обгоревших тела. Одному из потерпевших удалось выжить: мужчина выбрался из горящей квартиры и ему была своевременно оказана медицинская помощь.

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В суд направлено уголовное дело в отношении мужчины и женщины, обвиняемых в убийстве

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Омской области и 33-летней жительницы г. Черепаново.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора), ч. 3 ст. 30 – пп. «а», «д», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, группой лиц), пп. «а», «д», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

Уголовное дело расследовано следователями следственного отдела по Кировскому району г.Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области

По версии следствия, ночью с 25 на 26 марта т.г. обвиняемые находились в квартире дома по улице Сибиряков-Гвардейцев, 38 в г. Новосибирске.

Так в состоянии алкогольного и наркотического опьянения у них возник конфликт с остальными гостями. Мужчина нанес множественные ножевые ранения трем потерпевшим, после чего совместно с соучастницей поджег квартиру (с целью скрыть следы преступления).

С места преступления злоумышленники скрылись.

Пожар был ликвидирован прибывшими сотрудниками МЧС, в квартире обнаружены два обгоревших тела. Одному из потерпевших удалось выжить: мужчина выбрался из горящей квартиры и ему была своевременно оказана медицинская помощь.

Уголовное дело направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 2 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

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