В Чишминском районе Башкирии женщина застряла в заборе и замерзла насмерть, об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".
Трагедия произошла накануне в деревне Дема, погибшую нашли висящей на металлической ограде без признаков жизни.
Как рассказали ГТРК в пресс-службе СУ СК по республике, по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.
"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено", - сообщили в ведомстве.
Застряла в металлическом заборе и замерзла насмерть женщина в деревне
По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.
В Чишминском районе Башкирии женщина застряла в заборе и замерзла насмерть, об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".
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Наплевательское отношение к соплеменнику, вот что это такое! Почему её никто не хватился пока она была ещё жива? Потому что у нас у каждого хата с краю, только меня не трогайте, а на всех плевать! Так и сдыхаем по одиночки никому не нужные, не важно где ты в Башкирском селе или в Бердске, нет у нас того, что нас объединяет уже слишком давно, потому мы и вымрем...