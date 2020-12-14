Застряла в металлическом заборе и замерзла насмерть женщина в деревне

Жительница Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть

В Чишминском районе Башкирии женщина застряла в заборе и замерзла насмерть, об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

Трагедия произошла накануне в деревне Дема, погибшую нашли висящей на металлической ограде без признаков жизни.

Как рассказали ГТРК в пресс-службе СУ СК по республике, по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено", - сообщили в ведомстве.