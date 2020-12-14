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Застряла в металлическом заборе и замерзла насмерть женщина в деревне

13:09 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.

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Жительница Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть

В Чишминском районе Башкирии женщина застряла в заборе и замерзла насмерть, об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".
Трагедия произошла накануне в деревне Дема, погибшую нашли висящей на металлической ограде без признаков жизни.
Как рассказали ГТРК в пресс-службе СУ СК по республике, по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.
"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено", - сообщили в ведомстве.

забор мороз насмерть
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От редакции

Нелепая смерть?

Аноним, 14 декабря 2020 13:21
НВР:
Наплевательское отношение к соплеменнику, вот что это такое! Почему её никто не хватился пока она была ещё жива? Потому что у нас у каждого хата с краю, только меня не трогайте, а на всех плевать! Так и сдыхаем по одиночки никому не нужные, не важно где ты в Башкирском селе или в Бердске, нет у нас того, что нас объединяет уже слишком давно, потому мы и вымрем...
Аноним, 14 декабря 2020 14:16
Скорее всего,женщина жила одна. Может вечером возвращалась с гостей,решила сократить путь. Ночи холодные. За ночь могла запросто замерзнуть. Почему-то не пишут возраст погибшей(.

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