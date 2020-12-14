Индексация пенсии 2021: Кто получит двойную прибавку к пенсии с 1 января, рассказали в ПФР

С января 2021 пенсионеры получат проиндексированную пенсию

Проиндексируют пенсию с 1 января 2021 года жителям Бердска. Для каждого пенсионера она увеличится на 6, 3%.

Как рассказала «Курьер Среда. Бердск» 14 декабря замначальника Управления пенсионного фонда России (УПФР) по Бердску Татьяна Кусова, с 1 января 2021 года изменяется стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента - она будет составлять 98, 86 рублей. Размер фиксированной выплаты страховой пенсии по старости, исходя из стоимости одного индивидуального пенсионного коэффициента, будет равен 6 044, 48 рублей. Таким образом с 1 января 2021 года корректировка страховой пенсии либо доля страховой пенсии по старости будет составлять 6, 3%. Чтобы узнать, какую пенсию получат пенсионеры с 1 января 2021 года, нужно размер своей пенсии умножить на 6,3%.

Есть небольшая категория граждан, которая получит фиксированную выплату к страховой пенсии (6044, 48 руб.) в повышенном размере. Например, это инвалиды первой группы либо люди, достигшие возраста 80 лет и старше. У них будет совершенно иная сумма, в зависимости от того, какая у них фиксированная выплата - она будет выплачена в двойном размере. И будет составлять не 6 044, 48 рублей, а 12 088, 96 рублей. Эта выплата в двойном размере назначается гражданину лишь по одному основанию. То есть, если гражданин достиг возраста 80 лет, но на тот момент был уже инвалидом первой группы, то ему уже была установлена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии.

Социальная пенсия с 1 января 2021 года меняться не будет.