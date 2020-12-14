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Общество / Стиль жизни

Сергей Шнуров в третий раз станет отцом

21:20 14.12.2020 Фото: instagram.com/p/CIaR2kdBjVK
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Дочери Сергея от первого брака уже 27 лет, а сыну Апполону от второго 20 лет.

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Сергей Шнуров в третий раз станет отцом
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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Сергей Шнуров в третий раз станет отцомЕлена Ваенга сделала абортЕщё 57 новостей

Рок-музыкант Сергей Шнуров порадовал поклонников новой новостью, да еще какой! Скоро известный лидер группы "Ленинград" станет отцом. Это будет его 3 ребенок, но в браке с Ольгой Абрамовой первый.

Как присуще творческому человеку подпись к радостной новости была не обычной, а в стихотворной форме, так ярко выделяющей Сергея из толпы, в присущей только ему манере и слоге. Сергей написал:

С живописных ты сошла картин.

Не пойму, за что мне это счастье?
Нам пошёл на пользу карантин,
Ближе стали наши с тобой части.
От любви, среди ночей и дён*,
Мы смыкались дуговою сваркой,
И теперь ребёночка мы ждём,
Нежно обниму я вас и жарко.
Представляю маленькие ножки,
Глазки, попку, ну и носик кнопкой.
Будет трое нас, да, ещё кошки,
И в улыбке расплываюсь робкой.
* дён
устар. то же, что дней — форма родительного падежа множественного числа существительного день

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Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

певец стихи третий раз станет отцом Сергей Шнуров Ольга Абрамова
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