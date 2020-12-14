Дочери Сергея от первого брака уже 27 лет, а сыну Апполону от второго 20 лет.

Сергей Шнуров в третий раз станет отцом

Рок-музыкант Сергей Шнуров порадовал поклонников новой новостью, да еще какой! Скоро известный лидер группы "Ленинград" станет отцом. Это будет его 3 ребенок, но в браке с Ольгой Абрамовой первый.

Как присуще творческому человеку подпись к радостной новости была не обычной, а в стихотворной форме, так ярко выделяющей Сергея из толпы, в присущей только ему манере и слоге. Сергей написал:

С живописных ты сошла картин.



Нам пошёл на пользу карантин,

Ближе стали наши с тобой части.

От любви, среди ночей и дён*,

Мы смыкались дуговою сваркой,

И теперь ребёночка мы ждём,

Нежно обниму я вас и жарко.

Представляю маленькие ножки,



Будет трое нас, да, ещё кошки,

И в улыбке расплываюсь робкой.

* дён

устар. то же, что дней — форма родительного падежа множественного числа существительного день