Названо имя нового кандидата на пост главы Бердска 14 декабря 2020. Это "новое" лицо

Сергей Синяев - третий кандидат на должность главы Бердска

Стало известно имя нового претендента на пост главы Бердска сегодня, 14 декабря. Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" спикер горсовета Бердска и член конкурсной комиссии Владимир Голубев, им стал Сергей Синяев. Сергей Викторович сегодня председатель Совета депутатов Баганского района Новосибирской области. Дот этого 42-летний Сергей Викторович возглавлял баганское управление образования. Он родился в Баганском районе и состоит в партии «Единая Россия». Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", первым подал документы на конкурс главы Бердска Александр Трушакин. Через пару дней - действующий мэр Бердска Евгений Шестернин.

Таким образом, за три дня до окончания приема заявок от желающих сесть в мэрское кресло обозначились три претендента — действующий глава Евгений Шестернин, бывший чиновник Александр Трушакин и Сергей Синяев. Но у второго, как сообщал спикер горсовета Бердска Владимир Голубев, не хватает документов. И если он не изменит своего решения баллотироваться, должен пополнить пакет документов до 17 декабря. Это последний день приема заявок на участие в конкурсе.

Нынешняя «выборная кампания» проходит крайне вяло. И если одного из нынешних не зарегистрируют в таком статусе, то «выборы» признают несостоявшимися и объявят новый конкурс с соблюдением всех обязательных процедур, начиная от избрания членов конкурсной комиссии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», нынешний градоначальник Евгений Шестернин подал заявку в четверг, 10 декабря. Хотя старт этой процедуре был дан 4 декабря.

-Евгений Анатольевич сдал документы... А вот допускать ли до следующего этапа конкурса (тестирование), решает конкурсная комиссия, - отметил Голубев.

Ведь конкурсная комиссия должна проверить подлинность сданных документов и правдивость предоставленных сведений.

Первый кандидат — Александр Трушакин - подал заявку на участие в борьбе за кресло мэра Бердска 9 декабря. В 2019 году он баллотировался в мэры Новосибирска, но его регистрацию в качестве кандидата аннулировали на основании апелляционного определения по решению Верховного суда. Он выдвигался от регионального отделения "Партии Великое Отечество". Но 25 июля ВС РФ приостановил деятельность этой всероссийской политической партии.

Александр Трушакин в 2010 году участвовал в выборах в законодательное собрание в Советском районе Новосибирска по 37-у округу, в 2011-м пытался стать депутатом горсовета Бердска от КПРФ, в 2016 году выдвигался в Госдуму и совет депутатов Бердска от «Яблока». С 2011 по 2013 годы возглавлял Гусельниковский сельсовет Искитимского района.

Как выберут мэра Бердска

С 4 декабря конкурсная комиссия начала прием заявок от кандидатов на пост главы Бердска. Претенденты на высший муниципальный пост могут приносить документы по 17 декабря включительно с 10.00 до 16.00 в кабинет №34 администрации города (ул. Горького, 9). Справки по телефону аппарата Совета депутатов — 8 (383-41) 3-17-11.

Решение о сроках каждого этапа выборов мэра депутаты определили на сессии, прошедшей 27 ноября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Собственно конкурс по отбору кандидатур на должность главы в виде письменного теста на знание законодательства в сфере муниципального управления пройдет 25 декабря в 9.00 часов в актовом зале мэрии.

После тестирования, прошедшие в следующий этап претенденты будут заслушаны конкурсной комиссией, которая выберет не менее двух кандидатов на пост мэра. Эти кандидатуры в тот же день рассмотрят депутаты на внеочередной сессии Совета. И путем тайного голосования выберут нового главу Бердска. В мэрское кресло сядет тот, кто получит наибольшее число депутатских голосов.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" спикер горсовета и председатель конкурсной комиссии Владимир Голубев, для избрания необходимо, чтобы за кандидата проголосовало не менее 17 депутатов — половина от списочного состава плюс один. В противном случае комиссия будет вынуждена признать конкурс несостоявшимся, а Совет депутатов должен будет объявить новый конкурсный отбор.

Напомним, что в 2015 году, когда впервые в Бердске применили схему назначения главы по конкурсу и победил Шестернин, было 14 претендентов. Возглавить город 5 лет назад хотели люди в возрасте от 37 до 63 лет - от массажиста до пенсионера ФСБ, чиновников и доктора наук.

Евгений Шестернин, срок полномочий которого истек 26 ноября 2020 года, 1 декабря официально заявил об участии в "предвыборной гонке". Его желание поддержали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и бердский депутатский корпус. Шестернин по Уставу остается управлять городом до того момента, как депутаты на сессии тайным голосованием выберут мэра. Это произойдет 25 декабря.