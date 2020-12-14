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«Марш обвинения»: как прошла воскресная акция протеста в Белоруссии?

17:14 14.12.2020 Фото: скриншот ©t.me/belsat
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Следственные органы Белоруссии тем временем расследуют уголовное дело о попытке захвата власти. Ряд оппозиционных активистов арестованы или уехали из страны.

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«Марш обвинения»: как прошла воскресная акция протеста в Белоруссии?

Из различных районов Минска поступают сообщения о разгонах — силовики массово задерживают людей. Утром в городе были замечены даже водометы. О происходящем в столице Business FM рассказала белорусская журналистка Мария Савушкина.
В Минске и других городах Белоруссии 13 декабря продолжились акции протеста. Они получили название «Марш обвинения». Демонстрации почти сразу начали разгонять силовики. Они не давали людям собираться в колонны.

Спецтехника в Минске появилась еще утром. Портал Tut.by пишет, что на улицах города были замечены водометы. По данным ГУВД задержаны более 300 человек.

В последнее время формат протестов изменился: вместо шествий в центре столицы проходят локальные акции во дворах. Так жителям легче укрыться от преследования, а для силовиков, привыкших работать на широких улицах, создаются неудобства, рассказала Business FM журналистка из Минска Мария Савушкина:

Мария Савушкина
журналистка из Минска
«Люди в местных чатах договариваются, собираются где-то на районных площадях, во дворах и колоннами проходят по городу с красно-белыми флагами, скандируют лозунги. Сегодня появился новый лозунг — «Лучшая поправка — Сашина отставка». Это в ответ на предложение Александра Лукашенко внести поправки в конституцию — в его пользу, скажем так, поправки. Характер задержаний говорит, что они точечные. Людей задерживают абсолютно случайно во дворах. На этой неделе жителей Минска подвергли репрессиям за флаги в окнах своих домов: было несколько прецедентов, когда силовики врывались в квартиры и владельцев этих квартир арестовывали и сажали на сутки. Это расценивается как пикет или массовое мероприятие. Некоторые вывешивают даже не флаги, а просто одежду белого и красного цвета, и это также привлекает внимание силовиков. Еще хотела сказать, что впервые за 18 недель сегодня в Минске работает метро, ни одна станция не закрыта, также работает мобильный интернет, это тоже удивительно. С августа таких выходных у нас не было. В центре города сейчас пусто, практически нет людей».

Наблюдатели отмечают, что все чаще силовики стали задерживать обычных прохожих, никак не связанных с портестами. Так, в автозак сегодня затолкали группу старшеклассников, которая возвращались домой после репитиции. Детей продержали в отделении милиции некоторое время, позже отпустили.

Корреспондент в Минске Илья Добротвор рассказал Business FM, что милиция сегодня остановила и известного музыканта Макса Коржа:

Илья Добротвор

корреспондент в Минске
«Его попросили пройти в микроавтобус, проверили документы и отпустили. Задерживают людей, которые шли и оказались в районе зачистки. Происходит это так: приезжает много военных в какой-то определенный район Минска, квартал оцепляют — и начинают зачистку. Практически задерживают всех, кого могут: мужчин 100%, женщин — 50 на 50. В эти списки попадают люди, которые оказались не в том месте не в то время, например просто вышли в магазин. Второе воскресенье подряд где-то около 50% задержанных — рядовые граждане».

Протесты в Белоруссии против итогов президентских выборов продолжаются уже пятый месяц. По данным ЦИК, на выборах 9 августа бессменный руководитель страны Александр Лукашенко набрал 80% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10%. Эти результаты вызвали волну возмущения, белорусы считают, что выборы были грубо сфальсифицированы.

Первые акции несогласных подвергались жестоким разгонам с помощью спецсредств. В августе и сентябре были задержаны тысячи человек, многие потом рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о нескольких погибших во время акций.

Следственные органы Белоруссии тем временем расследуют уголовное дело о попытке захвата власти. Ряд оппозиционных активистов арестованы или уехали из страны.

Источник: bfm.ru

белоруссия протесты силовое подавление
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