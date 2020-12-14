Какие места благоустроят в Бердске в 2022 году? Топ-3 по рейтингу голосов назвал Максим Совбанов

Рейтинговое интернет-голосование по отбору общественной территории завершилось 13 декабря на сайте администрации.

Благоустроят территорию школы №11 в Бердске

С 7 декабря по 13 декабря на официальном сайте администрации Бердска было проведено рейтинговое интернет-голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году. Интернет-голосование проводилось с авторизацией через портал Госуслуг.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе со СМИ директор УЖКХ Бердска Максим Совбанов, места победителей распределились в ТОП-3.

- На основании итогов голосования определился победитель. Победителем стала территория общеобразовательной школы №11. Второе место заняла территория вокруг дворца культуры «Родина». Третье место- ул. Свердлова 12,- сказал Максим Флюрович, сегодня, 14 декабря.

Всего в голосовании приняли участие 234 жителя Бердска. За второго победителя проголосовали 42 человека, за третьего-23 бердчанина.

Перечень общественных территорий, которые были представлены на голосование:

1. Территория в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»;

2. Территория в районе МАУ «ДК «Родина»;

3. Территория в районе ул. Лунная,11;

4. Территория ул. Рогачева, 1;

5. Территория в районе ул. Свердлова,12, 12а;

6. Территория в районе многоквартирного дома Микрорайон, 37-38