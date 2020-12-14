Какие места благоустроят в Бердске в 2022 году? Топ-3 по рейтингу голосов назвал Максим Совбанов

С 7 декабря по 13 декабря на официальном сайте администрации Бердска было проведено рейтинговое интернет-голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году. Интернет-голосование проводилось с авторизацией через портал Госуслуг.
Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе со СМИ директор УЖКХ Бердска Максим Совбанов, места победителей распределились в ТОП-3.
- На основании итогов голосования определился победитель. Победителем стала территория общеобразовательной школы №11. Второе место заняла территория вокруг дворца культуры «Родина». Третье место- ул. Свердлова 12,- сказал Максим Флюрович, сегодня, 14 декабря.
Всего в голосовании приняли участие 234 жителя Бердска. За второго победителя проголосовали 42 человека, за третьего-23 бердчанина.
Перечень общественных территорий, которые были представлены на голосование:
1. Территория в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»;
2. Территория в районе МАУ «ДК «Родина»;
3. Территория в районе ул. Лунная,11;
4. Территория ул. Рогачева, 1;
5. Территория в районе ул. Свердлова,12, 12а;
6. Территория в районе многоквартирного дома Микрорайон, 37-38