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«Ростовщические проценты»: объяснил рост цен на продукты Дерипаска

19:15 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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Чиновники после критики со стороны Путина принимают срочные меры по сдерживанию цен на продовольствие.

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В числе возможных мер оказались введение целевой цены на подсолнечное масло

В росте цен на продовольствие нет ничего удивительного — удивительно то, что вообще есть продовольствие в достатке, заявил Дерипаска. По его словам, цены растут из-за высоких ставок по кредитам для аграрного сектора. Чтобы остановить процесс, он призвал дать отрасли финансирование «хотя бы под такой же процент, как в Европе или в Америке»

Рост продовольственных цен в России связан с высокими процентами по кредитам для сектора сельского хозяйства. Об этом в своем Telegram-канале написал миллиардер Олег Дерипаска.

«Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10-15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты. Я думаю, в среднем выйдет не меньше, чем 12% годовых. Ну и какую прибыль он должен получать, чтоб отдать эти проценты?» — отметил Дерипаска. Такие проценты он назвал «ростовщическими». Другой проблемой бизнесмен считает то, что «четверть населения страны переехало в так называемую «Большую Москву», плюс, наверное, 95% самого активного населения».

«Мы должны удивляться, что вообще есть продовольствие в достатке», — подчеркнул Дерипаска. Он призвал «менять подход». «Если мы предоставим аграрному сектору деньги хотя бы под такой же процент, как в Европе или в Америке, не будет никакого роста цен», — написал он. По словам предпринимателя, «необходимы серьезные вложения: в инфраструктуру, в логистику, хранение, чтобы убрать потери, чтобы повысить эффективность переработки». «И тогда предложение будет значительно превышать спрос, особенно в «зажиточных» регионах, и не будет никаких проблем с ценами», — заключил он.

На прошлой президент Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на основные продукты. Он подчеркнул, что цены на сахар, например, растут несколько месяцев и прибавили больше 71%. «Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет для базовых продуктов питания. Куда вы смотрите?» — спросил президент министра экономического развития Максима Решетникова. Позднее с критикой выступил и премьер Михаил Михаил Мишустин. По его словам, профильные министерства и ведомства «пустили на самотек» ситуацию с ростом цен на важную продукцию.

Чиновники после критики со стороны Путина принимают срочные меры по сдерживанию цен на продовольствие, говорили источники Forbes. В числе возможных мер оказались введение целевой цены на подсолнечное масло и введение пошлин на пшеницу.

Источник: forbes.ru

бедность нищета рост цен цены на продукты
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