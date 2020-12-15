Какие продукты исчезнут из-за заморозки цен, раскрыл экономист

Стоимость сахара и подсолнечного масла могут заморозить на три месяца: с 1 января по 1 апреля 2021 года.

Накануне обеспокоенность ростом цен на базовые продукты выразил Владимир Путин: президент отметил, что из-за этого у россиян может не хватить денег на покупку еды.

Если заморозку цен на сахар и подсолнечное масло продлят в 2021 году, то эти товары могут исчезнуть из продажи. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Товары, на которые заморозят цены (сахар и подсолнечное масло — прим. ред.), могут исчезнуть из продажи, если заморозку продлят более, чем на три месяца», — рассказал Калугин. По его словам, это произойдет из-за отказов поставщиков сотрудничать с ритейлерами. Калугин считает, что на прилавках магазинов останутся только некачественные товары. «Заморозка цен может привести к дефициту товаров», — уверен Калугин.

Главный экономист фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов в разговоре с журналистом URA.RU рассказал, что замораживать цены на продукты не нужно. «Гораздо эффективнее выдать продовольственные карточки бедным россиянам», — уверен он. Миронов добавил, что к заморозке цен привели ошибки экономических ведомств России.