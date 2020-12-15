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Владимир Владимирович! Мне нравится как вы выстраиваете конструкцию управления нашим государством!

09:31 15.12.2020
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Но изменения были бы ещё лучше и быстрее, если бы все президентские начинания и усилия правительства активно поддерживались на местах.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Владимир Дзюба:

Уважаемый Владимир Владимирович! Мне нравится, как вы выстраиваете конструкцию управления нашим государством! Заметно активизировалось федеральное правительство, на мой взгляд, улучшилась жизнь простых людей, комфортнее стало жить даже в малых городках! Но изменения были бы ещё лучше и быстрее, если бы все президентские начинания и усилия правительства активно поддерживались на местах. Недоработка на местах создаёт условия недоверия Центральной власти. В Ипатовском территориальном округе Ставропольского края с населением более 50 тыс. чел. краевой программой «по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями» не предусмотрено неврологическое отделение, ликвидированное в период оптимизации медицины. Нет компьютерного томографа, нет тренажёров и специалистов для прохождения реабилитации больных. И если с человеком случается инсульт, то это, как правило, медленная смерть, особенно после 60. На все запросы в местное и краевое правительство о причинах такого положения, получал отписки или без ответа. Владимир Владимирович, прошу Вас оказать помощь Ипатовскому городскому округу в создании полноценного неврологического отделения с тренажёрами для реабилитации больных, приобретении компьютерного томографа и выделении средств для обучения специалиста. Не верьте отчётным процентам о снижении смертности населения от сердечно- сосудистых заболеваний. Спасибо. И вопрос: учитывая, что в обществе доминирует потребительская психология, где многое продаётся и покупается, трудно ли воспитать настоящих Государственников на правительственные должности? С уважением, Дзюба Владимир Григорьевич.

От редакции:

Свои вопросы Владимиру Путину вы можете задать на сайте "Москва-Путину", пройдя по ссылке.

инсульт на местах президент управление
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От редакции

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Аноним, 15 декабря 2020 10:13
Дзюба, подожди, еще ведь не вакцинировали бОльшую часть населения, а после наверняка этим пользоваться будет некому. Там у них же всё рассчитано. Была оптимизация медицины, а сейчас начнется оптимизация населения.

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