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Предложили ввести статью за хищение данных клиентов банков в России

10:45 15.12.2020 Фото: pixabay.com
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В 2013 года число киберпреступлений выросло в 20 раз.

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В России предложили ввести статью за хищение данных клиентов банков

Российская секция Международной полицейской ассоциации (МПА) и Департамент кибербезопасности Сбербанка предлагают ввести в Уголовный кодекс РФ новую статью, ужесточающую санкции за разглашение сведений о клиенте, сообщил РИА Новости президент МПА в России Юрий Жданов.
"Вместе с Департаментом кибербезопасности Сбербанка мы разработали предложение по формированию нового состава преступления, выделив его из статьи 183 УК РФ "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". Предлагается в УК РФ ввести статью 183.1, которая будет касаться исключительно разглашения банковской тайны. В ней должен быть расширен круг лиц, подлежащих ответственности за незаконное раскрытие тайны, например, ответственность понесут и заказчик, и посредник", - сказал Жданов.
По его словам, статья, в частности, должна будет содержать "дополнительный квалифицирующий преступление признак" (совершение группой лиц).

Жданов отметил, что действующая статья (183 УК РФ) предусматривает различные санкции, от штрафа до 500 тысяч рублей и до семи лет лишения свободы.
"Мы же предлагаем ужесточить ответственность за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий. Согласно данным Судебного департамента Верховного суда РФ, с 2018 года в России по данной статье осуждено 128 человек. При этом 90% наказаний - это штрафы до 50 тысяч рублей", - пояснил президент российской секции МПА, добавив, что разработкой новой уголовной нормы занимались специалисты МГУ.
По его словам, сведения МВД и банковских служб кибербезопасности свидетельствуют, что в России с 2013 года число киберпреступлений выросло в 20 раз; только с начала 2020 года в стране зарегистрировано порядка 20 миллионов мошеннических звонков гражданам.
Жданов добавил, что инициатива в ближайшее время будет направлена для обсуждения в правительство, МВД и Госдуму РФ.

Источник: РИА Новости

банк данные хищение
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