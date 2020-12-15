Считает Шестернина достойным соперником и цитирует французского литератора Гельвеция новый претендент-единоросс на кресло мэра Бердска Сергей Синяев

Сегодня он начальник отдела управления по работе с территориями министерства региональной политики Новосибирской области. Познакомитесь с конкурсантом №3.

Третьим кандидатом на должность главы Бердска стал Сергей Синяев

Новым претендентом на пост главы Бердска стал Сергей Синяев. 42-летний Сергей Викторович живет в Новосибирске. Состоит в партии «Единая Россия». Заявку на пост главы решил подать по причине того, что Бердск ему интересен. В беседе с "Курьер. Среда. Бердск" Синяев заявил, что переезд в Бердск пока не рассматривает.

-У вас объявлен конкурс. Данная сфера деятельности мне интересна. Я решил принять участие в данном конкурсе. В настоящее время живу возле Бердска,- сообщил Сергей Викторович сегодня, 15 декабря.

Сергей Синяев работал начальником управления образования Новосибирского района. После был председатель Совета депутатов Баганского района Новосибирской области.

- У меня закончился срок полномочий. Я был избран депутатом 4 созыва. Ко мне поступило предложение возглавить отдел министерства региональной политики, и я на это предложение согласился. Сейчас я - начальник отдела управления по работе с территориями министерства региональной политики Новосибирской области,- поделился Сергей.

Синяев воздержался от ответа на вопрос, какая проблема является особо острой в Бердске.

- Я бы хотел воздержаться от ответа, потому что я изучил проблемы Бердска. Мной составлена программа, но каких-то заявлений я на этот счет делать не хочу,- сказал Синяев.

На вопрос степени знакомства с городом Бердском, претендующий на кресло мэра процитировал слова французского литератора Клода Адриана Гельвеция.

- Знаете, есть такие слова французского литератора Клода Адриана Гельвеция:" Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов". Я многими знаменитыми цитатами руководствуюсь в своей жизни, в своей деятельности,- прокомментировал Сергей Синяев.

От ответа по поводу изменения кадровой политики и планируемых изменениях в Бердске при условии избрания, Сергей Синяев также воздержался.

- Сначала нужно стать мэром. Об этом говорить сейчас рано, я только подал документы. Пройдет еще конкурсная комиссия, сам конкурс. Пройдет сессия совета депутатов. Депутаты уже на сессии определятся - дойду ли я до финала конкурсных процедур или же сойду с дистанции, этого я не знаю, поэтому говорить что-то заранее не в моих правилах, - сообщил Сергей Викторович.

Как стало известно, документы у Сергея Синяева успешно приняли. Выдвигался он от своего собственного лица, а не от партии.

- Насколько я знаю положение о проведении конкурса не предусматривает выдвижение от политической партий, общественных объединений, организаций. На конкурс подаются документы только человеком, как физическим лицом. Политическая партия, общественное объединение или организация может только рекомендовать, но не может подать заявление и зарегистрировать соответственно кандидата на конкурс,- отметил Синяев.

В дальнейшем будет проводиться конкурсная комиссия на которой будет вынесено решение к допущению тестового этапа конкурса. Сергей к конкурсу готовится, читает и изучает перечень нормативно-правовых актов, кодексы, законы РФ, законы НСО.

Сильным конкурентом, по мнению Синяева, является действующий мэр Бердска Евгений Шестернин.

- Я считаю, что да. Он очень сильный конкурент. Достойный кандидат. Достойный мэр. Свои шансы буду оценивать не я, а будет оценивать конкурсная комиссия и соответственно совет депутатов,- выразил свое мнение Сергей Викторович.

Напомним, что с 4 декабря конкурсная комиссия начала прием заявок от кандидатов на пост главы Бердска. Претенденты на высший муниципальный пост могут приносить документы по 17 декабря включительно с 10.00 до 16.00 в кабинет №34 администрации города (ул. Горького, 9). Справки по телефону аппарата Совета депутатов — 8 (383-41) 3-17-11.