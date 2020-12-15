Страна замороженных пенсий. Интервью с экономистом Евгением Гонтмахером

Евгений Гонтмахер - известный экономист в России

Как выйдет из экономического кризиса после пандемии коронавируса Россия, что для этого нужно сделать государству. Возможно ли, что замороженные пенсии разморозят и какая пенсия ждет нынешних 30-летних - на эти и многие другие вопросы в интервью с "Курьер. Среда. Бердск" ответил доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.

- Совсем недавно Владимир Путин внес коррективы в выплате пенсий, а именно — заморожены пенсии военным. Кроме того, изменилось содержание госслужащих. Чем это обусловлено и как это повлияет на россиян?

– Причины общие понятны, они давно существуют. Я бы сказал, что это нежелание дополнительно финансировать пенсионную систему. Содержание госслужащих - это такой политический жест: в условиях, когда у людей падают доходы, неэтично, чтобы у госслужащих был рост зарплаты. Что касается пенсий, это убежденность в том, что пенсионеры и так выживут. От них нет большого общественного негатива. Ну, так давайте прибережем эти деньги для других целей. У нас ведь есть Фонд национального благосостояния, в котором на сегодняшний день больше 13 триллионов рублей. В свое время, когда он создавался, он был предназначен для поддержки пенсионной системы. При этом из него ни копейки не потрачено на поддержку пенсионной системы. Это говорит о том, что есть какие-то более важные цели у нашего руководства, чем поддерживать уровень пенсий и их увеличивать.

– На ваш взгляд, каким должен быть уровень пенсии для достойной жизни?

– Это абстрактный вопрос, и к экономике он не имеет никакого отношения. Придет какой-то добрый дядя и всем раздаст деньги — это вряд ли произойдет. Но мы с вами прекрасно понимаем, что пенсии в России низкие — в среднем 14-15 тыс. рублей по стране. Это, безусловно, довольно мало. Прожить на эту пенсию, если человек не имеет других источников доходов, не работает, живет в семье без помощи, сложно. Почему пенсии маленькие? Главная причина — низкие зарплаты. У нас всегда страна была с низкими зарплатами. Конечно, они повысились в 2000-е годы - после 90-х был быстрый рост экономики. Зарплаты выросли средние более чем в 2 раза, как и пенсии. Так происходило примерно до 2008 года. Это было, что позволило чуть-чуть поднять уровень пенсий. От совсем нищенских, которые были, до небольших, которые есть сейчас.

Однако уже более 10 лет реальные зарплаты если и растут, то малозаметно и не у всех. А ведь чем больше зарплата, тем больше отчислений в пенсионный фонд, тем больше возможности повышать пенсии.

Проблема зарплаты —это хроническая проблема всей российской экономики. Здесь вопросы к структуре нашей экономики, потому что она не растет, не создает высокотехнологические рабочие места с хорошей производительностью и хорошей зарплатой.

Кроме того, сегодня в формуле расчета пенсии используются специальные баллы и коэффициенты, которые не позволяют людям, получающим высокую зарплату, претендовать на пропорционально высокую пенсию. Они получают чуть повыше средней, но это не сравнимо с тем, сколько они зарабатывают.

Просто взять и повысить пенсии не получится еще и потому, что упомянутый Фонд национального благосостояния не может быть постоянным источником финансирования пенсий. Он может использоваться в какие-то кризисные периоды, например, такие как нынешняя пандемия, когда люди переживают большие финансовые проблемы. Хотя можно было бы и пенсионерам оттуда что-то доплатить, но не на постоянной основе. Постоянная основа — это высокая заработная плата, чего у нас нет и, боюсь, что в ближайшие годы точно не будет. Сейчас платить радикально другую пенсию невозможно. К сожалению, это так.

-Евгений Шлёмович, пенсионная реформа была нужна? Есть ли плюсы или минусы того, что пенсионный возраст повысился? Как это повлияло на экономику страны в целом?

– Это не была пенсионная реформа. Это было просто повышение пенсионного возраста. Реформа реальная у нас была в 2003 году, когда создали новый институт внутри пенсионной системы - накопительную ее часть. Там было много и других новинок, которые несли институциональный характер. Они, к сожалению, потом все были обесценены. Но то, что произошло 2 года назад — это не реформа. Просто взяли и подняли пенсионный возраст. Сейчас, как мне кажется, видно, но это боятся признать, что «реформа» была не нужна. Конечно, она вызвала колоссальное недовольство. Это не экономический фактор, но социологи и тогда, перед началом "реформы", показывали, что 90% населения против нее. Она вызвала недовольство, которое существует до сих пор.

Повышение пенсионного возраста испортило настроение людям. Это окончательно угробило пенсионную систему. Люди не верят, что наша пенсионная система может дать хоть что-то достойное при выходе на пенсию. Это плохо.

Чисто фискально — ну, немножко сэкономили деньги. Численность пенсионеров немного уменьшилась, потому что люди выходят на пенсию позже. Но это очень небольшая сумма. Тогда же Дмитрием Анатольевичем ( Медведевым — прим. ред.) было обещано, что пенсия каждый год будет расти на 1000 рублей. Но есть статистика, которая показывает, что это не выполнено. Пенсия увеличивается в среднем на 700 рублей. По-прежнему существует дефицит Пенсионного фонда, и по-прежнему осуществляются мероприятия в стиле — подзаморозить, не выплачивать, не увеличивать. То есть делается все, чтобы «сэкономить» деньги для Пенсионного фонда. Ни один вопрос, о котором тогда говорили, не был решен.

Я не вижу плюсов от повышения пенсионного возраста. Потому что, кроме всего прочего, появилась проблема людей предпенсионного возраста, которые вдруг поняли, что им еще нужно быть на рынке труда, потому что пенсию им отодвинули на несколько лет. А ведь люди, подходя к пенсии, выстраивали свои планы на жизнь. Например, буду получать пенсию в 14-15 тыс. рублей, найду непыльную, пусть и малооплачиваемую работу, и буду по совокупности иметь более-менее приличный доход. А тут вдруг оказалось, что эти планы отодвигаются. У кого-то на год, у кого-то на несколько лет. И это привело к тому, что люди на рынке труда стали себя вести немного по-другому.

– Что такое заморозка накопительной части пенсии? Когда ее, возможно, разморозят, как она положительно или отрицательно отражается на пенсионерах и экономике страны в целом?

– Ее никогда не разморозят. Буквально на днях подписан закон, что заморозка продолжается до 2023 года. Думаю, что если не произойдет радикальных событий, то эта заморозка будет продолжаться и дальше. Я считаю, что это большая ошибка. Почему она была сделана в 2014 году? Эти 6% от зарплаты, которые входили в 22% общего пенсионного взноса, не шли в общую копилку Пенсионного фонда и не шли на выплаты нынешним пенсионерам. Они накапливались на индивидуальных счетах людей 1967 года рождения и моложе, которые могли их инвестировать, принося прибыль, имели возможность перебросить эти деньги по заявлению в негосударственный пенсионный фонд.

Деньги в принципе небольшие, но они постепенно накапливались. И тут в 2014 году решили эти 6% не отправлять на пополнение этих счетов. Но сами счета остались. И те деньги, которые остались на них на момент 2014 года, продолжают инвестироваться. Ими можно распорядиться, передать в управление. Но эти деньги не прирастают за счет взноса, а могут увеличиться только за счет инвестиционного дохода. Эти 6% идут теперь на выплату пенсий нынешним пенсионерам, что облегчило финансовое положение Пенсионного фонда.

Тогда Силуанов (министр финансов — прим. ред.) сказал, что эта мера временная, буквально на год. Эти деньги, по его словами, понадобились "на Крым". Но потом заморозку вновь продлили. Теперь ее продлевают без каких-либо обоснований.

Это желание решить сиюминутные проблемы Пенсионного фонда за счет интересов будущих пенсионеров. Например, женщины рожденные в 1967 году, выйдут на пенсию в 2027 году. Мужчины — в 2032-м. Это еще не скоро и пока не заботит тех, кто имеет накопительные счета.

Но в 2027 году, когда 60-летние женщины пойдут на пенсию, если бы у них продолжалось пополнение личного счета за счет этих 6% и при удачном инвестировании, они могли бы получить к пенсии очень приличную добавку. Сейчас те, кто досрочно выходит на пенсию с накопительными счетами, получают небольшие деньги. Им обычно дополнительно к пенсии и разово выплачивают не более 10-15 тыс. рублей. Но если бы была хорошая зарплата у людей, на что и было рассчитано в 2003 году, когда вводили накопительную часть пенсии, тогда можно было бы за счет этой части добавлять к обычной пенсии 5-7 тыс. рублей в месяц. Этого не будет. Люди будут и в 2027 году получать копейки.

Тем самым государство сэкономило очень прилично, речь идет о триллионах рублей. Это довольно приличные деньги, которые не попали к людям по назначению, а были перенаправлены нынешним пенсионерам. Фактически получается, что более молодое поколение взяло на себя еще большую заботу о пенсионерах. У нас и так пенсионная система распределительная, солидарная — за счет взноса ныне работающих платятся пенсии. Но эти 6% тогда были выведены из солидарного взноса, теперь его вернули, а солидарность сделали полной. Но это чревато по одной простой причине - население стареет. Соотношение между работающими и пенсионерами даже при нынешнем пенсионном возрасте все равно ухудшается. На одного работающего приходится все больше и больше пенсионеров. В результате через 15-20 лет может получиться, что пенсионный взнос придется повышать, чтобы поддерживать хотя бы достигнутый уровень пенсий. Он может увеличиться, например, до 25%. Для бизнеса это очень сильный удар.

К тому же недавно снижены пенсионные платежи в 2 раза для малого бизнеса. Решение правильное, чтобы стимулировать бизнес. Но для Пенсионного фонда - это потерянные доходы. Накопительная часть должна была хотя бы отчасти нивелировать демографический фактор. Но это на корню обрезали. Якобы заморозили, а фактически ликвидировали накопительную часть.

– Какие сценарии могут существовать по индексации пенсий работающим пенсионерам?

- О стоимости индексации Пенсионный фонд заявлял в этом году. Это порядка 400 миллиардов рублей в год. Понятно, что у Пенсионного фонда таких денег нет из-за дефицита его бюджета. Но в Фонде национального благосостояния 13 триллионов рублей. Взять эти 400 миллиардов несколько лет подряд — не проблема. Этот вопрос упирается в новую редакцию Конституции, потому что в ней прописано, что индексация пенсий проводится ежегодно в соответствии с федеральным законом. Но в этой редакции нет понятия, что индексация положена лишь неработающим пенсионерам. Подразумевается, что все пенсионеры должны получать индексацию. Правда, федеральный закон может изменить эту норму, как это сейчас и происходит. Но в какой степени он соответствует Конституции - предстоит разбираться. Я жду обращения в Конституционный суд по этому поводу. С моей точки зрения это вопрос справедливости, которая была нарушена.

Когда в 2016 году отменили индексацию работающим пенсионерам, тогда их треть ушла с рынка труда либо в тень, либо вовсе перестали работать. Кстати, тогда и оголились малооплачиваемые и непрестижные рабочие места, которые частично и до сих пор не заняты.

Почему это несправедливо? Пенсионер работает, работодатель за него платит 22%. Получается, что эти пенсионеры хотя бы частично окупают свою пенсию. Люди, продолжая работать, уже имея право выхода на пенсию, делают большую услугу нашей экономике. Хотя бы из-за этого их не надо обижать. Ты продолжаешь работать, создавать ВВП, а тебе говорят: так и быть, мы тебя потерпим, но ущемим.

Кстати, есть и второе ущемление: каждый год 1 августа пересчитывается пенсия для работающих пенсионеров, исходя из того, сколько за них было выплачено взносов в Пенсионный фонд за год. Сегодня так устроена система перерасчета, что пенсия при этом увеличивается, даже при очень приличных зарплатах, всего на 100-200 рублей. То есть мы снова видим примитивный фискальный подход — нам надо во что бы то ни стало, чтобы Пенсионный фонд сводил концы с концами. Это правильная задача, но не такими методами это надо делать. Вместо того, чтобы увеличивать доходную часть за счет экономического роста, роста зарплат, снижают расходы за счет всяческих заморозок накопительной части пенсии, отмены индексации работающим пенсионерам. Поэтому этот вопрос политический. Не исключаю, что в преддверии выборов в Госдуму в следующем году, может, пойдут на такой политический шаг и бросят лакомый кусочек, объявят о восстановлении индексации. Ведь работающие пенсионеры - это миллионы человек "электората". К сожалению, этот шаг не связан с логикой пенсионной системы.

– Какая пенсия ждет нынешних 30-летних?

– Небольшая. Если считать в рублях и останется та же самая покупательская способность, то пенсии через 30 лет будут равны в лучшем случае нынешней средней пенсии. Но, скорее всего, она будет ниже - в районе 10-12 тыс. рублей. За счет того, что пенсионные права нынешних молодых поколений постепенно переходят в пользу поколений пенсионеров из-за заморозки накопительной части пенсии, ее формулы расчета, идет перекачка пенсионных прав от молодых к пожилым поколениям.

Вроде бы, социальная задача благородна — пенсионеры живут бедно и им нужно помочь выживать. Ну, а молодое поколение — им до пенсии еще 30 лет жить. Молодым советуют думать о зарплатах, а не о пенсии. Это неправильная логика. Потому что в логике нормального общества, конечно, надо, чтобы большая часть людей, начиная свою трудовую жизнь, выстраивала стратегии, как они будут жить в старости. Это важно. Это не обывательство. У нас некоторые привыкли залихватски считать, что до пенсии они не доживут, либо до нее далеко. Вот такое легкомысленное отношение. А когда приходит время пенсии, человек начинает понимать, что он остался на мели. Об этом надо думать заранее. Такой философии и психологии, к сожалению, массово нет. Вот этим как раз и пользуются. КСБ