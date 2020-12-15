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Задержали директора дома престарелых, где при пожаре погибли 11 человек

17:59 15.12.2020
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В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия, по завершении которых будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

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В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия, по завершении которых будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), задержана 43-летняя руководитель автономной некоммерческой организации "Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)».
Как сообщалось ранее, ночью 15 декабря 2020 года произошёл пожар в деревне Ишбулдино в здании автономной некоммерческой организации "Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых». В момент возгорания в помещении находились 15 человек. В результате пожара погибли 11 постояльцев, из них 4 женщины и 7 мужчин в возрасте от 57 до 80 лет - жителей Абзелиловского и Белорецкого районов республики, а также двое жителей Челябинской области.

В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия, по завершении которых будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводятся обыски по месту жительства подозреваемой, а также в органах местного самоуправления и в контролирующих органах, изымается и анализируется необходимая документация, относящаяся к деятельности дома престарелых, назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания здания.

Кроме того, по результатам проведённых следственно-оперативных мероприятий по факту ненадлежащего оказания услуг в доме престарелых региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которое соединено с основным делом в одно производство.

задержали сгорел пансионат
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