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Экс-супруга Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос станут родителями

18:13 15.12.2020 Фото: ©INSTAGRAM.COM/DASHA/
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Для ее греческого супруга-миллиардера этот ребенок будет первым.

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Полгода назад Даша Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу в Швейцарии

Издание Page Six со ссылкой на собственные источники сообщает, что 39-летняя Даша Жукова, бывшая супруга миллиардера Романа Абрамовича, находится в интересном положении. Галеристка редко делится подробностями своей личной жизни, поэтому она с супругом Ставросом Ниархосом никак не прокомментировала эти слухи.

На данный момент не известно, на каком именно сроке находится женщина. Судя по всему, Жуковой еще не скоро рожать, так как осенью в Москве она смело позировала перед фотографами в мини.

Напомним, полгода назад Даша Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу в Швейцарии, а сама церемония прошла в октябре прошлого года. Как сообщают инсайдеры, свадебное торжество обошлось паре в пять миллионов долларов. Жукова воспитывает двоих детей от брака с Абрамовичем — 11-летнего Аарона-Александра и 7-летнюю Лею. Для греческого миллиардера будущий ребенок станет первенцем.

беременность миллиардер Даша Жукова Ставрос Ниархос Роман Абрамович
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