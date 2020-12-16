4 бесполезных способа профилактики коронавируса

До осени 2020 года не был зарегистрирован ни один случай заражения COVID-19 после контактов с упаковками из супермаркетов или посылок с почты.

Всемирная организация здравоохранения советует изготовлять маску не однослойную, а минимум из трех слоев

Узнайте, какие средства профилактики коронавируса не работают.

Защитный щиток для лица

Журнал Physics of Fluids опубликовал итоги исследования японских ученых из университета Фукуоки, где определили, защищает ли лицевой щеток от коронавирусной инфекции. При чихании образуется аэрозоль из слюны и вирусных частиц, и движется он не линейно, а в виде вихря. Опыт показал, что частицы вируса смогли преодолеть метровое расстояние менее чем за секунду и попали за верхний и нижний края щитка. Человек делает вдох — и инфекция попадет в организм. Получается, что модель щитка еще нужно усовершенствовать.

Японские бейджи от вируса

Стоит отметить, что бейджи-блокаторы появились в Японии еще до пандемии. В основном их покупали родители для своих малышей, чтобы те ходили с ними в детский сад. Считается, что такой бейдж может защитить от вирусов. С приходом COVID-19 их популярность выросла в разы, при чем уже по всему миру. «Продукт разлагает и окисляет зародыши белка, источники неприятного запаха», — указано в описании бейджев. Но инфекционист Елена Малинникова считает, что еще нужно доказать их эффективность с помощью специалистов в области химии, органики и биологии.

Тканевые маски, у которых лишь один слой

Тканевая маска не является медицинским товаром, следовательно, никто не изучал это народное средство защиты. Всемирная организация здравоохранения советует изготовлять маску не однослойную, а минимум из трех слоев: внутренний слой выполняет функцию впитывания влаги, наружный слой должен быть плотным и пропускать как можно меньше капель, у среднего слоя задача такая же как у первого или второго. Кстати, ранее Ivona рассказывала, как правильно носить маску зимой.

Обработка покупок и посылок

Когда только мир узнал о пандемии, рекомендовалось мыть и обрабатывать спиртом покупки и посылки. Многие это, конечно, выполняли, так как боялись заразиться коронавирусом. Но недавно представители американского Управления по вопросам контроля за продуктами и лекарствами заявили, что до осени 2020 года не был зарегистрирован ни один случай заражения COVID-19 после контактов с упаковками из супермаркетов или посылок с почты. Заразиться таким способом маловероятно.

Источник: ivona.bigmir.net