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Получат ли подарки к Новому году 2021 многодетные и малоимущие семьи, рассказали в КЦСОН Бердска

12:11 16.12.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Ежегодно подарки от соцзащиты получают дети-льготники. Будут ли они в этом году, узнайте.

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Новогодние подарки ждут многодетные и малоимущие семьи

Получат ли новогодние подарки от соцзащиты многодетные и малоимущие семьи, интересуются жители Бердска. Декабрь подошел к середине, а информации о выдаче сладких наборов нет никаких, отмечают бердчане.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 16 декабря директор Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Анна Владимирова, на все вопросы родителей о выдаче новогодних подарков, у них есть только один ответ — они ждут указаний из министерства. Их пока еще не было.

-Мы не можем ответить, будут выдавать подарки в этом году или не будут, - подчеркнула Анна Павловна.

В новосибирских СМИ прошла информация, что 15 декабря на пресс-конференции замминистра минтруда и соцразвития Новосибирской области Ольга Потапова заявила о том, что денежных средств на приобретение новогодних подарков для детей-льготников не предусмотрено. Средства из областного бюджета ушли на более глобальные проблемы. Для власти главной задачей в этом году было устранение последствий пандемии, также было необходимо предотвратить ухудшение экономической ситуации. К тому же, финансово поддерживали семьи уязвимых категорий.

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малоимущие многодетные подарки соцзащита Анна Владимирова Бердский КЦСОН
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