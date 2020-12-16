Мне должны оплачивать проезд, но в течение 4-х месяцев проезд не оплачен. Выпалите, Путин

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Шипулин Владимир Михайлович:

Здравствуйте! Владимир Владимирович, в августе месяце ездил с женой в военный санаторий в Ялту, обратно ехал через Крымский мост на автобусе до Краснодара, и далее самолетом в Санкт-Петербург. Я военный пенсионер. Мне должны оплачивать проезд, но в течение 4-х месяцев(с августа по декабрь) проезд не оплачен. Обращение в РВК Петергофа остается на уровне ожидания ответа из Горвоенкомата Санкт-Петербурга.

От редакции:

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