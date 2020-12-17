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Крупный пожар вспыхнул в аэропорту Благовещенска. Смотрите видео

09:05 17.12.2020 Фото: МЧС
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Пожару присвоен повышенный ранг сложности, в тушении огня задействованы 26 членов личного состава МЧС и семь единиц спецтехники.

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Пожару присвоен повышенный ранг сложности, в тушении огня задействованы 26 членов личного состава МЧС и семь единиц спецтехники.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. На месте работают 27 человек и семь единиц техники из нескольких благовещенских пожарных частей, а также противопожарные бригады аэропорта.

Пожар локализовали в 09:29. Тушение продолжается.

— 17 декабря в 08:30 утра поступил сигнал о возгорании здания международного сектора аэропорта Благовещенска. На месте уже работают пожарная служба аэропорта и МЧС. Данных о пострадавших нет. Сам аэропорт работает в штатном режиме, задержки авиарейсов, связанных с пожаром, нет. Задержан один рейс из Москвы по причине вылета самолета из столицы с опозданием, его прибытие ожидается в 15:30. В здании аэропорта задымления нет, жизни и здоровью пассажиров и работников аэропорта ничего не угрожает, — сообщили в пресс-службе Благовещенского аэропорта.

пожар пожарные
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