Вручил медали лучшим волонтерам области губернатор Андрей Травников

Губернатор Андрей Травников наградил лучших волонтеров области

Губернатор Андрей Травников принял участие в торжественном награждении победителей IV региональной премии в сфере добровольчества «Я – волонтер».

«Мы всегда гордились тем, что в Новосибирской области очень сильное волонтерское движение. В 2020 году все волонтеры нашего региона продемонстрировали свою искренность и мужество. Не только те, кто открыто говорил – «я – волонтер», но и те, кто никогда не задумывался о добровольческом движении, но в этом году помогал тем, кто в этом нуждался. Все это время мы чувствовали работу большой команды – различных общественных организаций, студентов, сотрудников многих предприятий и организаций, просто отдельных людей. Кроме слов благодарности, я хотел бы вас всех еще и поздравить – с тем, что из уходящего, непростого 2020 года вы унесете с собой чувство уверенности, гордости, благодарности от тех людей, которым вы помогали. Благодарю за то, что новосибирское волонтерское движение настолько мощное, полезное, искреннее и отзывчивое», – подчеркнул Андрей Травников, обращаясь к добровольцам.

В ходе церемонии награждения глава региона вручил представителям волонтерского движения Благодарственные письма и памятные медали Президента Российской Федерации «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», наградил победителя в номинации «Открытие года». В 2020 году им стала Мария Андрюхина – в период пандемии она провела более 40 психологических онлайн-консультаций для родителей детей-инвалидов.

Отметим, что в Новосибирской области добровольчество является одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики. Добровольческое движение развивается в регионе по нескольким направлениям: событийное, социальное, «серебряное», медицинское, экологическое, корпоративное, развивается инклюзивное добровольчество, добровольчество в сфере предупреждения и ликвидации последствий ЧС, добровольчество по линии волонтерских центров «Единой России». Волонтеры принимают участие в мероприятиях Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры».

Источник: nso.ru