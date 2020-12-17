Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год появился в Новосибирской области

В сборник включено более 330 памятных дат на следующий год со статьями о выдающихся земляках и значимых событиях.

Представлен Календарь знаменательных и памятных дат Новосибирской области на 2021 год

Презентация издания «Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2021 год» состоялась 17 декабря в Правительстве региона. В сборник включено более 330 памятных дат на следующий год со статьями о выдающихся земляках и значимых событиях.

Издание выпущено при поддержке министерства культуры Новосибирской области специалистами краеведческого отдела Новосибирской областной научной библиотеки (НГОНБ) и Государственного архива Новосибирской области (ГАНО). Оно является одним из важнейших источников информации об истории нашего края, разных сферах его жизни.

В ходе торжественной церемонии заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов поблагодарил сотрудников НГОНБ и ГАНО за ежегодный кропотливый труд по сохранению исторической памяти нашей области, отметив, что календарь уже выходит более 50 лет. «У каждого календаря есть свое лицо, но особенно уникальным его делают люди, истории которых находят место в этом календаре каждый год. Именно они создавали историю нашего региона и страны», – отметил он.

В календаре отражено более 330 памятных дат, приведены статьи и справки о выдающихся земляках и важных памятных событиях. Особое внимание уделяется биографиям выдающихся людей, имена которых связаны с историей Новосибирска и Новосибирской области. При написании статей и справок использовались опубликованные источники из фондов НГОНБ и других библиотек, неопубликованные материалы ГАНО и архивов предприятий и организаций, документы, предоставленные юбилярами и их потомками. Оформление обложки и шмуцтитулов Календаря посвящено присвоению городу Новосибирску звания «Город трудовой доблести». В издание включены уникальные фотографии, связанные с периодом Великой Отечественной войны.

Помимо традиционной книжной формы, пользователи могут ознакомиться с календарем знаменательных и памятных дат на 2021 год на сайте Государственного архива Новосибирской области.

Источник: nso