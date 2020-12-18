Соединение Сатурна и Юпитера 21 декабря 2020 года: В чем великая сила события и чего ожидать после смены цикла планет?

Великое соединение Сатурна и Юпитера принесет человечеству много важных перемен, как хороших, так и плохих. Это событие также повлияет на жизнь каждого человека в отдельности.

В этом декабре нас ожидает смена цикла Сатурна и Юпитера

В этом декабре нас ожидает смена цикла Сатурна и Юпитера. Это очень важно, поскольку подобное происходит лишь каждые 20 лет. Эксперты отмечают, что в 2020 году соединение этих планет будет особенным.

Великое соединение Сатурна и Юпитера принесет человечеству много важных перемен, как хороших, так и плохих. Это событие также повлияет на жизнь каждого человека в отдельности. Астрологи и эксперты советуют в ближайшее время не делиться ни с кем своими планами и пользоваться оберегами от злых людей.

Особенности движения Сатурна и Юпитера

Орбиты Юпитера и Сатурна выравниваются каждые 20 лет, и в этот период они располагаются очень близко друг к другу на ночном небе. Это называется соединением планет. Их соединение в 2020 году произойдет 21 декабря, и оно будет не совсем обычным.

Дело в том, что они сблизятся очень сильно — примерно так же, как сближались почти 800 лет назад, в 1226 году. Это называется великим соединением или же великим выравниванием.

Планеты окажутся друг от друга на расстоянии всего в 0,1 градуса, как и 4 марта 1226 года, — это невероятно мало. В ясную погоду планеты можно будет увидеть невооруженным глазом. С некоторых ракурсов будет казаться, что это одна большая планета. Соединение будет актуальным примерно три недели.

Астрологический смысл великого соединения Юпитера и Сатурна

Соединение двух самых больших планет — всегда важное событие, ведь оно происходит только раз в 20 лет. Многие астрологические школы считают, что в такие моменты наступает смена приоритетов, энергетических потоков. В 2020 году же поменяется целая эпоха.

Если визуально соединение будет активным примерно три недели, то астрологически оно не просто повлияет на нас на всех, а изменит ход истории. Скорее всего, как и 800 лет назад, нас будут ожидать большие политические изменения, перестройка мира. В ближайшие годы могут исчезнуть с лица Земли некоторые государства и появиться новые.

Во время прошлого великого соединения Юпитера и Сатурна развивалась и росла империя Чингисхана. Возможно, какая-то страна будет завоевывать другие, но уже не оружием и агрессией, а умом и хитростью. Некоторые эксперты считают, что это будет Китай.

Во многих странах возможна смена власти и направления развития. В некоторых это происходит уже сейчас. В других, возможно, произойдет в ближайшие годы.

Пребывание Сатурна и Юпитера в Водолее сделает ближайшие несколько месяцев очень важными в сфере науки, информационных технологий, интернета. Можно ждать новых изобретений и прорывов в области медицины, высоких технологий, электроники и машиностроения.

21 декабря не входит в список самых опасных дней месяца, ведь есть большая вероятность того, что это соединение планет принесет людям много пользы. В основном это коснется тех, кто жаждет перемен всем сердцем и готов к ним морально.

Источник: dailyhoro.ru