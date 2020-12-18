Что будет 22 декабря 2020 года?

Считается, что Ванга предсказала многие мировые катаклизмы, включая текущую пандемию коронавируса

Сергей Косторной стал одним из «голосов» Ванги. Выступая в программе «На самом деле», близкий друг прорицательницы предупредил об опасности очередного дня 5 двоек – 22 декабря 2020-го. По предсказаниям он может принести серьезные испытания человечеству. Среди наиболее вероятных угроз – мощная магнитная буря.

Вангелии Пандевой Гуштеровой приписывают сверхъестественные способности. Считается, что она предсказала многие мировые катаклизмы, включая текущую пандемию коронавируса. О последней Косторной предупредил зрителей за неделю до официальных сообщений. Он намекнул, что располагает и предсказаниями Ванги на 2021-й, но не может озвучить их досрочно. Сейчас Косторной предупредил о более близкой угрозе – 22 декабря. На день 5 двоек Ванга предсказала серьезные катаклизмы. Прошлые опасные даты прошли относительно спокойно, но это может указывать на то, что время пророчества еще не пришло.

Что случится 22 декабря

По словам Ванги, двойки принесут катаклизмы, если человечество не откажется от войн и жажды наживы. При текущем поведении общества мир ожидает новая чума, заявил Косторной.

«Погреемся на солнце, а потом оно упадет тенью», — примерно такие слова также включало предсказание слепой провидицы.

Косторной предположил, что речь идет о магнитной буре. Действительно, сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца зафиксировали признаки возмущения на солнце 20-22 декабря. Сложно сказать, стоит ли бояться ожидаемой вспышки всему человечеству. Но на метеозависимых она точно повлияет. Мощные выбросы солнечной энергии уже приводили к серьезным трагедиям:

1859-й – масштабное отключение телеграфной сети;

1979-й – смещение с орбиты американской станции Skylab;

1989-й – массовое отключение электричества в Канаде;

2003-й – падение самолета в Швеции.

Ученые предупреждают, что в будущем влияние солнечных вспышек усилится из-за ослабления земного магнитного поля. Если предсказания Ванги не сбудутся 22 декабря, стоит бояться «падения тени» в последующие годы.

Обнадеживающе-пугающие предсказания о коронавирусе

Выступая в эфире «На самом деле», Косторной также заявил о пророчествах Ванги, касающихся коронавируса. Весеннее равноденствие 20 марта должно ознаменовать завершение пандемии.

«Covid-19 потеряет актуальность», — заявил близкий друг прорицательницы.

СМИ трактуют слова Косторного по-разному. Предполагается, что Ванга пророчила взятие коронавируса под контроль. С другой стороны, прогнозы об ослаблении актуальности пандемии и переходе Земли в пятое измерение с новой энергетикой могут указывать на новые испытания, отодвигающие Covid-19 на второй план.

Источник: pronedra.ru