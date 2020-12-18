Какими будут пенсии московских пенсионеров с 1 января 2021 года?

«С 1 января минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 20 222 рублей», — констатировал столичный градоначальник на заседании Мосгордумы.

Средняя региональная социальная доплата в Москве составляет на данный момент примерно 7 тысяч рублей

Минимальная пенсия неработающих жителей Москвы, не менее 10 лет живущих в российской столице, с начала 2021 года будет выше отметки в 20 000 рублей. Журналистов проинформировал об этом мэр Москвы Сергей Собянин.

«С 1 января минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 20 222 рублей», — констатировал столичный градоначальник на заседании Мосгордумы.

По словам Сергея Собянина, в наступающем году на индексацию получаемых выплат можно рассчитывать родителям, воспитывающим детей, а также пожилым жителям Москвы. Мэр сообщил также о том, что как только в городе завершат вакцинацию, полномасштабно продолжат реализовывать ранее запущенную программу «Московское долголетие».

Московские пенсии с 1 января 2021 года: заявление департамента труда и соцзащиты

Пресс-служба департамента труда и социальной защиты ранее выступила с заявлением о том, что городским социальным стандартом минимального дохода пенсионера, прекратившего свою трудовую деятельность, в 2018 году был уровень в 17,5 тысячи, а с сентября 2019-го этот показатель вырос до 19,5 тысячи.

Размер минимального дохода неработающего московского пенсионера в наступающем 2021-м повысят на 722 рубля, уточнили сотрудники пресс-службы профильного ведомства.

Городские социальные стандарты – пенсии и полагающиеся к ним доплаты – вырастут в следующем году на 3,7 процента. Речь идет в данном случае о едином проценте индексации всех разновидностей социальных выплат на 2021 год.

Уточним, что средняя региональная социальная доплата в российской столице составляет на данный момент примерно семь тысяч рублей. В наступающем году рост городской доплаты ожидает около 400 тысяч граждан, и 23 тысячи из них право на такую выплату получат впервые.

Собянин озвучил приоритетные направления в сфере социальной защиты населения

Ключевой задачей московского правительства на ближайшие годы в сфере социальной защиты Сергей Собянин назвал планомерную трансформацию классического собеса в более гибкую систему с тем, чтобы все москвичи, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях, могли рассчитывать на социальную поддержку.

«Мы продолжим и реализацию важнейших социальных проектов, начатых до пандемии: открытие клубов для общения пенсионеров «Мой социальный центр» и создание системы долгосрочного ухода для одиноких маломобильных граждан», — резюмировал столичный градоначальник.

Прожиточный минимум пенсионера в Москве повышают

В октябре уходящего года г-н Собянин поставил подпись под законом, повышающим прожиточный минимум московского пенсионера – с 2021 года этот показатель вырастет до отметки в 13 496 руб. Текст нового документа опубликовала пресс-служба правительства столицы РФ.

«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13 496 руб.», — следует из официального заявления мэрии.

Источник: Пронедра