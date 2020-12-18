«Проблема Заельцовского бора – общероссийская», заявил Андрей Шимкив

Спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив рассказал о том, как продвигается работа по вопросу точечной застройки в Заельцовском бору. Очередная встреча рабочей группы, как раз, состоялась накануне.

В Бердске лес регулярно вырубается

17 декабря, в ходе работы 4-й сессии Законодательного Собрания Новосибирской области спикер регионального парламента, возглавивший рабочую группу по вопросам сохранения городских лесов в Новосибирской области, прокомментировал итоги работы первого заседания.

«Присутствовали представители министерств, города Новосибирска, Новосибирского района, было решено пригласить для дальнейшей работы представителей Искитимского района и города Бердска. Потому что вопрос стоял не так узко, не только про Заельцовский бор, – отметил Андрей Шимкив. – Вопрос касается в принципе территорий всех лесов, тех территорий, которые, к сожалению, многие желают застроить высотками».

По словам Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области, на первом заседании рабочей группы были намечены ближайшие цели. Одна из ключевых – присвоить Заельцовскому бору статус природоохранной территории областного значения. «До Нового года мы проведем еще одну рабочую группу, – уверен Андрей Шимкив. – Буквально за последние пять лет на территории Российской Федерации в больших городах миллионниках было создано порядка 70 таких зон, потому что это проблема не только города Новосибирска, это проблема общая. Поэтому, надеюсь – нет не надеюсь, уверен, – мы ее решим!»