Проверяйте счета: как получить путинскую выплату 5000 рублей на ребенка, разъясняет Минтруд

Выплата предоставляется по принципам «социального казначейства». Большинство семей получат "новогоднюю" выплату без заявления. Пенсионный фонд проактивно оформит и перечислит родителям (усыновителям, попечителям, опекунам) выплату на основе данных по принятым весной и летом решениям о «коронавирусных» выплатах на детей.

Кому полагается?

Кому полагается?

Семьям, воспитывающим детей от 0 до 7 лет включительно, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

Какой размер выплаты?

Единовременная выплата 5 000 рублей на каждого ребенка до 7 лет включительно.

Как получить выплату?

Выплата предоставляется по принципам «социального казначейства». Большинство семей получат "новогоднюю" выплату без заявления. Пенсионный фонд проактивно оформит и перечислит родителям (усыновителям, попечителям, опекунам) выплату на основе данных по принятым весной и летом решениям о «коронавирусных» выплатах на детей.

Если ребенок родился после 1 июля 2020 года и позже, или родители не получали "летние" выплаты, то до 1 апреля 2021 года необходимо подать заявление на Едином портале государственных услуг. Посещение МФЦ или территориального отделения Пенсионного фонда не требуется. Никаких дополнительных справок собирать не требуется. Заявление подается одним из родителей на всех детей.

Опекуны и попечители подают заявление непосредственно в отделении Пенсионного фонда.

С момента летних выплат изменились реквизиты счета, что делать?

Если указанный ранее счет был изменен или закрыт, нужно подать заявление на изменение реквизитов счета на ЕПГУ или актуализировать его в Пенсионном фонде. Единовременная выплата на детей до 8 лет может быть перечислена на банковский счет, привязанный к карте любой платежной системы. Выплата не может осуществляться на счет другого лица и по почте.

Влияет ли сумма выплаты на назначение других мер соцподдержки?

Единовременная выплата не облагается налогом и не будет влиять на назначение других мер социальной поддержки.

Что делать, если выплата не приходит?

Вопросы относительно получения единовременной выплаты родители могут задать через электронный сервис online.pfrf.ru

Источник: Минтруд