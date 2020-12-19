Кажется, индексация пенсий работающим пенсионерам будет. Заявление Путина будет продвигать партия власти до Мишустина

Ежегодная пресс-конференция главы государства прошла 17 декабря. В ходе неё Владимир Путин отметил, что власти могут возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

В ближайшее время депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» намерены возобновить диалог с Правительством об индексации пенсий работающим пенсионерам.

В ближайшее время депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» намерены возобновить диалог с Правительством об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил журналистам первый замруководителя фракции Андрей Исаев на мероприятии по итогам пресс-конференции президента Владимира Путина.

Ежегодная пресс-конференция главы государства прошла 17 декабря. В ходе неё Владимир Путин отметил, что власти могут возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. «Условие простое — бюджетная обеспеченность. Конечно, мы об этом думаем, и пенсионеры этого заслуживают», — пояснил он.

«Президент осторожно высказался за поэтапный переход к восстановлению индексации, — сказал Исаев. — Хочу напомнить, что фракция «Единая Россия» подготовила и направила в Правительство ряд предложений по поэтапному восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерам».

Депутат подчеркнул, что в ближайшее время фракция намерена возобновить диалог с Правительством на эту тему.

«Президент подчеркнул, что решение о приостановке такой индексации носит временный характер. Это принципиальная позиция главы государства, — сказал Андрей Исаев. — И при наличии необходимых бюджетных средств этот вопрос будет решён».

Источник: ПГ