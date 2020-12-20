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Гороскоп любви в 2021: кому повезет из знаков зодиака на сердечном фронте

12:00 20.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Рассматривая некоторые транзиты, можно предположить, что в 2021 году в любви больше повезет Лунным Девам.

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Астролог рассказала, какой знак будет самым удачливым в любви и отношениях в 2021 году

Профессиональный астролог Алина Кузимович рассказала, какому знаку повезет в любви в 2021 году.

Астролог рассказала, какой знак будет самым удачливым в любви и отношениях в 2021 году.

Что рассказала Алина Кузимович:

"Все отрабатывают свою хорошую или плохую карму в строго индивидуальном порядке. В зависимости от положений планет в натальной карте (карте рождения). Также влияют личные периоды и транзиты.

Но все же можно увидеть и общие воздействия, которые влияют на всех. Рассматривая некоторые транзиты, можно предположить, что в 2021 году в любви больше повезет Лунным Девам, тем, у кого Луна на момент рождения стояла в знаке зодиака Дева (не путайте с Солнечным знаком). У них активизируется позитивная карма прошлых жизней. Это даст продвижение во всех направлений. А также может наступить беременность или рождение ребенка.

Также благоприятный год в сфере личных отношений для Лунных Раков. И для Лунных Рыб".

Источник: clutch.ua

2021 год астролог знак зодиака любовь Алина Кузимович
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