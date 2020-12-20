Новую комету  C /2020 X3 обнаружило NASA во время Полного солнечного затмения 14 декабря 2020 года

Составное изображение полного солнечного затмения 14 декабря 2020 года, основанное на 65 кадрах

Когда 14 декабря 2020 года Чили и Аргентина стали свидетелями полного солнечного затмения, без ведома наблюдателей, мимо Солнца пролетела небольшая крошечная точка - недавно обнаруженная комета.

Эта комета была впервые обнаружена в спутниковых данных тайским астрономом-любителем Ворачате Бунплодом в рамках финансируемого НАСА проекта Sungrazer Project - гражданского научного проекта, который приглашает всех искать и открывать новые кометы на изображениях, полученных совместно с Европейским космическим агентством (ESA) и NASA Solar. и Гелиосферная обсерватория, или SOHO.

Бунплод обнаружил комету 13 декабря, за день до затмения. Он знал, что надвигается затмение, и очень хотел увидеть, может ли его новое открытие кометы появиться во внешней атмосфере Солнца в виде маленького пятнышка на фотографиях затмения.

Комета, названная Центром малых планет C /2020 X3 (SOHO), является солнечной звездой «Крейца». Это семейство комет произошло от большой родительской кометы, которая распалась на более мелкие фрагменты более тысячи лет назад и продолжает вращаться вокруг Солнца сегодня. Солнечные кометы Крейца чаще всего встречаются на изображениях SOHO. Камера SOHO работает, имитируя полные солнечные затмения: твердый затемняющий диск блокирует слепящий свет Солнца, открывая более тусклые детали в его внешней атмосфере и другие небесные объекты, такие как кометы. На сегодняшний день на изображениях SOHO было обнаружено 4108 комет, причем эта комета является 3524-м обнаруженным солнцем Крейца.

Примерно в то время, когда было получено изображение затмения, комета двигалась со скоростью примерно 450 000 миль в час, находясь примерно в 2,7 миллиона миль от поверхности Солнца. Комета была около 50 футов в диаметре - длиной примерно с полуприцеп. Затем он распался на частицы пыли из-за интенсивного солнечного излучения, за несколько часов до того, как достигнет своей точки, ближайшей к Солнцу.

Источник: НАСА