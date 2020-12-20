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Новую комету  C /2020 X3 обнаружило NASA во время Полного солнечного затмения 14 декабря 2020 года

13:30 20.12.2020 Фото: НАСА
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Солнечные кометы Крейца чаще всего встречаются на изображениях SOHO. Камера SOHO работает, имитируя полные солнечные затмения: твердый затемняющий диск блокирует слепящий свет Солнца.

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Составное изображение полного солнечного затмения 14 декабря 2020 года, основанное на 65 кадрах

Когда 14 декабря 2020 года Чили и Аргентина стали свидетелями полного солнечного затмения, без ведома наблюдателей, мимо Солнца пролетела небольшая крошечная точка - недавно обнаруженная комета.

Эта комета была впервые обнаружена в спутниковых данных тайским астрономом-любителем Ворачате Бунплодом в рамках финансируемого НАСА проекта Sungrazer Project - гражданского научного проекта, который приглашает всех искать и открывать новые кометы на изображениях, полученных совместно с Европейским космическим агентством (ESA) и NASA Solar. и Гелиосферная обсерватория, или SOHO.

Бунплод обнаружил комету 13 декабря, за день до затмения. Он знал, что надвигается затмение, и очень хотел увидеть, может ли его новое открытие кометы появиться во внешней атмосфере Солнца в виде маленького пятнышка на фотографиях затмения.

Комета, названная Центром малых планет C /2020 X3 (SOHO), является солнечной звездой «Крейца». Это семейство комет произошло от большой родительской кометы, которая распалась на более мелкие фрагменты более тысячи лет назад и продолжает вращаться вокруг Солнца сегодня. Солнечные кометы Крейца чаще всего встречаются на изображениях SOHO. Камера SOHO работает, имитируя полные солнечные затмения: твердый затемняющий диск блокирует слепящий свет Солнца, открывая более тусклые детали в его внешней атмосфере и другие небесные объекты, такие как кометы. На сегодняшний день на изображениях SOHO было обнаружено 4108 комет, причем эта комета является 3524-м обнаруженным солнцем Крейца.

Примерно в то время, когда было получено изображение затмения, комета двигалась со скоростью примерно 450 000 миль в час, находясь примерно в 2,7 миллиона миль от поверхности Солнца. Комета была около 50 футов в диаметре - длиной примерно с полуприцеп. Затем он распался на частицы пыли из-за интенсивного солнечного излучения, за несколько часов до того, как достигнет своей точки, ближайшей к Солнцу.

Источник: НАСА

комета комета Крейца солнечное затмение
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