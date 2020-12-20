Вас пишут часы: законно ли пользоваться часами с видеокамерой

У производителей «умных часов» стало модным встраивать в них фото- и видеокамеры, которые распознают лица или просто снимают происходящее вокруг.

Депутат Госдумы опасается, что у граждан могут возникнуть проблемы из-за покупки наручных гаджетов с функцией видеосъёмки

У производителей «умных часов» стало модным встраивать в них фото- и видеокамеры, которые распознают лица или просто снимают происходящее вокруг. Но законно ли ввозить в Россию и покупать такие устройства, до конца неясно. Поэтому член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин направил директору ФСБ Александру Бортникову и руководителю Федеральной таможенной службы Владимиру Булавину запросы с просьбой дать разъяснения. Нужно прояснить ситуацию и уточнить существующие правила, сказал депутат «Парламентской газете».

- Почему возникают спорные ситуации вокруг того, что относится ли какой-то гаджет к так называемому шпионскому оборудованию?

- Вопрос регулируется двумя нормами. Это статьи Уголовного кодекса «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» и «Нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Существует официальный список соответствующих устройств, но там приведены не конкретные модели и бренды, а функциональные описания. Иногда их сложно истолковать применительно к конкретному гаджету. Например, в 2017 году на фермера из Курганской области завели уголовное дело, потому что он заказал из Китая GPS-трекер для коров. В России оснащать животных такой техникой не принято, поэтому наше законодательство таких устройств не предусматривает. И правоохранители сделали вывод, что фермер купил прибор для скрытого отслеживания чьих-то перемещений, что запрещено. Потом разобрались, и дело закрыли.

Но бывает, что и до судов доходит, в результате люди получают приговоры из-за неясности в применение законов. Например, было несколько заявлений и проверок по поводу детских часов со встроенными микрофонами, к которым можно подключаться удаленно с мобильных телефонов. А теперь в часы начали вставлять видеокамеры, это становится модным.

- Если на ваш запрос ответят, что часы с видеокамерами можно привозить и приобретать, будет ли достаточно таких разъяснений, чтобы людей, которые их купят, не привлекали к ответственности?

- Полагаю, ответ станет аргументом, который поможет предотвратить возможные проблемы граждан с законом. Конечно же, нужно соблюдать закон. С учётом тех разъяснений, которые дадут мне официальные ведомства.

- Есть ли смысл принять на федеральном уровне исчерпывающий список того, что можно считать шпионским оборудованием?

- Исчерпывающим список быть не может. В мире выпускаются миллионы разных моделей гаджетов под тысячами брендов. Есть общие требования к устройствам. Иногда их нужно уточнить. Это я и пытаюсь сделать. «Умные часы» — один из самых популярных видов носимых устройств, наряду с телефонами и наушниками. Поэтому я задался целью прояснить ситуацию на их счёт. Ведь ясно, что таких устройств будет много.

Источник: ПГ