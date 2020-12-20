20 декабря - День ФСБ-2020: история праздника и чудесные слова работникам органов безопасности

Названия,

кем учрежден: День работника органов безопасности Российской Федерации

Указ Президента РФ № 1280 от 20.12.1995 Другие названия: День чекиста Значение: приурочен к созданию Всероссийской чрезвычайной комиссии 20.12.1917 Традиции: вручение грамот, медалей, орденов, благодарственные записи в личные дела, повышение в должностях

День работника органов безопасности – профессиональный праздник служащих, которые имеют отношение к ряду силовых органов. В их число входит Федеральная служба безопасности (ФСБ), охраны (ФСО), внешняя разведка (СВР), Главное управление специальных программ (ГУСП).

Памятную дату справляют рядовые сотрудники, офицеры младшего и командного звена, руководители департаментов. К торжествам присоединяются курсанты, преподаватели профильных высших учебных заведений, работники, когда-либо бывшие в рядах силовых структур. Официальное название праздника – День работника органов безопасности Российской Федерации.

В России в 2020 году День работника органов безопасности отмечается 20 декабря и проходит на официальном уровне 26-й раз.

Значение: праздник приурочен к созданию Всероссийской чрезвычайной комиссии 20.12.1917.

В этот день отличившимся служащим вручают грамоты, медали, ордены, вносят благодарственные записи в личные дела, присваивают повышения в должностях.

История праздника

День ФСБ закреплен на официальном уровне Указом Президента РФ от 20 декабря 1995 г. № 1280 «Об установлении Дня работника органов безопасности Российской Федерации».

Дата праздника имеет символическое значение. 20 декабря 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). Структура занималась борьбой с контрреволюцией, саботажем и стала прообразом современных спецслужб.

В советские времена 20 декабря было неформальным праздником, который назывался Днем чекиста. После распада СССР традиция чествования силовиков сохранилась в России.

Традиции праздника

В этот день командование проводит церемонию награждения служащих грамотами, медалями, орденами, вносит благодарственные записи в личные дела, повышает в должностях лучших работников. Высокопрофессиональным специалистам за личные заслуги присваивается почетное звание «Заслуженный сотрудник органов безопасности Российской Федерации». Проводится вручение премий ФСБ РФ за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности. В учреждениях культуры проходят торжественные мероприятия. По телевидению транслируются праздничные концерты.

Задание на день

Посмотрите документальный или художественный фильм о работниках органов безопасности.

Интересные факты

20 декабря 1917 года была учреждена Всероссийская чрезвычайная комиссия. По борьбе с контрреволюцией – ВЧК. Служба получила негласное прозвище «черезвычайка», а ее сотрудников называли «чекистами».

Затем ВЧК была переименована в НКВД. Эта служба выносила приговоры «врагам народа». За годы ее существования было расстреляно 386798 человек.

В 1954 году служба получила название КГБ. Комитет вел борьбу с диссидентами, инакомыслящими и преступностью.

С 1998 по 1999 год главой службы был Владимир Путин.

В РСФСР существовало Пятое управление Управделами Совета министров, на которое были возложены задачи строительства, реконструкции и усовершенствования пунктов государственного управления. В приоритете организации была модернизация и развитие запасных пунктов управления на случай войны. Приемником этого ведомства стало Главное управление специальных программ (ГУСП).

Тосты

«Ваша работа обязывает быть мужественными, отважными, стойкими, внимательными. Вы несете свою службу честно и безропотно, защищаете государственную и народную безопасность. Спасибо вам! Пусть трудности, которые всегда встречаются на вашем пути, будут легко преодолимы, а в личной жизни желаем не знать проблем. Здоровья вам и душевного спокойствия. С праздником, дорогие сотрудники органов безопасности»!

«Поздравляю вас с профессиональным праздником! в день ФСБ хочу пожелать вам всегда помнить о чести и совести, доблести и отваге! Радоваться жизни, а так же делать свое дело, выкладываясь на все сто! Пусть успех стучится в двери, а вы не забудьте вовремя ему открыть! Желаю никогда не расставаться с добротой, но при этом проявлять твердость характера, отличать истинное от ложного и помнить, что жизнь у нас всего одна! Позитива, хорошего настроения – и жизнь обязательно засияет самыми яркими красками! Еще желаю не унывать, преуспевать и стремиться к лучшему, помня о том, что рядом всегда есть родные и близкие люди, готовый оказать поддержку в нужный момент»!

«В День работника органов безопасности позвольте вам преподнести самые горячие поздравления! И днем и ночью вы стоите на страже всей страны, храните ее тайны, не пропускаете врагов, вы – настоящие герои и сегодня от всей души я желаю вам долгой, счастливой жизни, а также больших успехов в вашей непростой работе»!

Подарки

Военная энциклопедия. Энциклопедия, посвященная военной тематике и истории страны в подарочном издании, станет тематическим и сдержанным презентом к профессиональному празднику.

Армейский жетон. Армейский жетон с именной гравировкой послужит оригинальным памятным подарком и стильным аксессуаром для работника органов безопасности.

Художественный портрет. Портрет виновника торжества в необычном образе станет отличным памятным презентом к профессиональному празднику.

Конкурсы

Логика и эрудиция

В конкурсе принимают участие несколько человек. Каждому участнику выдается по ватману и маркеру, а также карточки с известными поговорками: «Аппетит приходит во время еды», «И овцы целы и волки сыты», «Работа – не волк, в лес не убежит», «Хозяин – барин». За одну минуту конкурсанты должны изобразить суть поговорки на ватмане. Затем участники показывают свои работы гостям праздника. Тот, чья поговорка будет отгадана быстрее всех, побеждает в конкурсе.

Построение

В конкурсе принимают участие две команды с одинаковым количеством участников. Чем больше человек в командах, тем увлекательнее получается игра. Ведущий предлагает командам построиться, по цвету волос или глаз, длине фамилии, именам в алфавитном порядке, знакам зодиака, стажу работы и т.д. Та команда, которая первая справится с заданием, получает один бал. В конце конкурса подсчитываются балы. Команда, которая наберет больше очков, занимает первое место.

Лучшая короткометражка

В конкурсе участвуют две команды с равным количеством участников. Задача конкурсантов за отведенное время подготовить и показать миниатюру на тему «Один день нашей работы». После подготовки команды выступают перед гостями праздника. Та, чье выступление окажется более оригинальным, получает победу в конкурсе.

О профессии работника органов безопасности

Специалисты органов безопасности защищают интересы страны, ее граждан. Они пресекают и расследуют преступления. Обеспечивают безопасность стратегических объектов, первых лиц правительства. Защищают конституционный строй, проводят мобилизационную подготовку. Предоставляют доклады об обороноспособности.

Этот праздник в других странах

В Украине 25 марта отмечается День службы безопасности.

20 декабря в Беларуси проходит День сотрудника органов государственной безопасности.

13 июля в Казахстане День сотрудников органов национальной безопасности.

Поздравления с Днем ФСБ (работников органов безопасности)