Госсовет получил новый конституционный статус с 19 декабря 2020. Что это за орган?

Проводить экспертизу законопроектов, определять необходимость их корректировки и обеспечивать взаимодействие между федеральными и региональными органами власти — эти и другие полномочия Госсовета прописаны в законе, который вступает в силу 19 декабря. Права вносить законодательные инициативы в парламент у Госсовета не будет, однако он сможет напрямую обращаться к Госдуме — с тем, чтобы ускорить рассмотрение того или иного вопроса.
Больше полномочий без права законодательной инициативы
Указ о создании Госсовета президент Владимир Путин подписал в сентябре 2000 года, и в России начал работать совещательный орган. Его деятельность была распределена по 16 рабочим группам, включая «Государственное и муниципальное управление», «Здравоохранение», «Культуру», «Коммуникации, связь, цифровую экономику».
«Всё это позволило преодолеть кризис, укрепить федеративные основы российской государственности, восстановить дееспособность власти», — отметила в сентябре в эфире «России 24» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
За последние годы сам формат заседаний Госсовета серьезно изменился, добавила она. «Много дискуссий, круглых столов в реальных условиях, что называется, на земле. И это, мне кажется, хорошо. Это очень полезная, нужная практика», — уверена спикер. Главное, что деятельность Госсовета ощущают в регионах, подчеркнула Матвиенко.
Подготовленный Президентом закон, расширяющий полномочия Госсовета, стал, пожалуй, одним из самых ожидаемых в контексте закрепления положений обновлённой Конституции в федеральном законодательстве. Согласно нововведениям, одной из главных задач нового конституционного органа станет разрешение разногласий между структурами российской власти различных уровней. Госсовет займётся экспертизой законопроектов, параметров проекта бюджета, указов и иных важных решений федерального уровня. Также он сможет оценивать необходимость тех или иных изменений в законодательство. Но при этом у него не будет права законодательной инициативы.
«Обновлённая компетенция Госсовета позволит более оперативно реагировать на нужды населения при формировании основных направлений социально-экономического развития страны», — уверен глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Решения обязательны к исполнению
Как и раньше, Госсовет возглавит президент, кроме того, в него войдут премьер-министр, спикеры Госдумы и Совета Федерации, руководитель Администрации президента и главы регионов. А вот руководители парламентских фракций и политических партий, лидеры традиционных конфессий, представители местного самоуправления, а также иные лица могут быть включены в Госсовет лишь по решению главы государства. Предусмотрен запрет на делегирование полномочий члена Госсовета другим людям. Также запрещено вводить в его состав лиц с иностранным гражданством и владеющих счетами за пределами России.
Текущими вопросами займется Президиум Госсовета, также появятся комиссии по различным направлениям и рабочие группы. По итогам заседаний все решения будет подписывать председатель Госсовета, то есть президент — таким образом, все они станут обязательны к исполнению. Заседания Госсовета, согласно закону, будут проводить регулярно в соответствии с планами, утверждаемыми главой государства. Также президент сможет назначать внеочередные заседания. На обсуждение вопросов новый конституционный орган сможет приглашать любых специалистов из любых органов и организаций. Также у Госсовета будет возможность обратиться к Госдуме напрямую, чтобы быстрее рассмотреть тот или иной вопрос.
Госсовет — это та структура, которая должна обеспечить развитие государства и защитить его от вызовов, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 11 ноября. По мнению спикера, «Госсовет необходим для России — страны с федеративным устройством». «Он позволит президенту выстроить свою политику, опираясь на мнение граждан нашей страны», — пояснил он.
Кроме того, Вячеслав Володин отметил огромные возможности коммуникации, которые даст расширение полномочий Госсовета. «Губернаторы избираются. Они представляют разные политические партии. Но в рамках Госсовета они будут обсуждать вопросы развития страны под руководством президента. И конечно, значимость органа вырастает», — уверен он.
Источник: ПГ