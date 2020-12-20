Выплачивать семьям медиков по 2 млн рублей в случае их смерти могут начать в России

Если медику будет присвоена 1-я группа инвалидности, выплата составит 1,5 млн рублей; при 2-й группе — 1 млн рублей; при 3-й группе — 500 тысяч.

Работа врачей становится все более опасной

Депутаты «Справедливой России» предлагают ввести обязательное страхование медработников с выплатами до 2 миллионов рублей в случае их смерти при исполнении. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Обязательное страхование медиков и фармацевтов, работа которых связана с угрозой жизни, ранее было предусмотрено Законом «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан». Он утратил силу в 2011 году с принятием нового закона об основах охраны здоровья, в котором нормы о страховании нет. Справороссы предлагают вернуть её и установить медикам компенсационные выплаты в случае смерти или вреда здоровью при исполнении трудовых обязанностей по аналогии с выплатами, которые установлены для росгвардейцев, ФСИН, противопожарной службы.

Если застрахованный умер, предлагается выплачивать выгодоприобретателям (например, семье) 2 млн рублей; если ему присвоена 1-я группа инвалидности, выплата составит 1,5 млн рублей; при 2-й группе — 1 млн рублей; при 3-й группе — 500 тысяч. При получении травм или увечий в зависимости от тяжести предлагается выплачивать от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Также предлагается компенсировать таким работникам расходы, связанные с их медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией.

Кабмин законопроект не поддерживает. В отзыве говорится, что выплаты потребуют дополнительных расходов бюджета, а источники финансирования в законопроекте не определены.

Ранее в России ввели дополнительные страховые гарантии медикам, заболевшим коронавирусом при исполнении. Единовременная выплата при временной утрате трудоспособности составляет 68 811 рублей, в случае смерти или инвалидности она увеличивается.