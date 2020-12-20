Пожаловавшаяся Путину санитарка: моя зарплата 29 тысяч, а не 116 тысяч рублей!

После того, как вопрос президенту задала Наталья Козырева, глава минздрава Мурманской области отчитался, что «В ноябре при работе на полторы ставки она получила порядка 77 тысяч рублей в качестве надбавки, а полная заработная плата составила 116 тысяч рублей».

Наталья Козырева

Наталья Козырева рассказала изданию «Подъём», что за месяц заработала 29 тыс. руб., а не 116 тыс., как заявлял Дмитрий Панычев.

Это с учётом, что ещё было совместительство. У меня есть расчётные листы. Я сама в шоке от цифры 116 тыс. и 77 тыс. Я знаю правду и человек, который говорит правду, не боится. Он [Панычев] сам себя топит. Расчётные листы я обнародую, и все узнают, как на самом деле. В больнице меня поддержали. И собираются так же писать заявление и предоставлять свои расчётные листы».

Козырева отметила, что после обращения к президенту по поводу отсутствия надбавок сотрудникам больницы в Коле проводится проверка.

«Это видео как доказательство моих слов, что сотрудники, которые были санитарами, затем в 2018 году переведены в уборщики, но выполняющие функции санитаров, имеют прямой контакт в «красной зоне», но не подпадают под выплаты федерального характера. Моя цель была предложить президенту рассмотреть и включить и эти должности в оплату. Я не говорила и не говорю, что это произвол руководства, и они что-то неверно делают».

17 декабря на пресс-конференции с Путиным волонтёр в колл-центре зачитала обращение сотрудницы Кольской ЦРБ Мурманской области, которая пожаловалась на то, что с начала пандемии медики ни разу не получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Глава регионального Минздрава Панычев после этого заявил, что размер начисленных женщине губернаторских выплат ежемесячно в течение семи месяцев составлял в среднем 44,8 тыс. руб. По его словам, с ноября она начала получать и федеральные деньги: «В ноябре при работе на полторы ставки она получила порядка 77 тысяч рублей в качестве надбавки, а полная заработная плата составила 116 тысяч рублей».