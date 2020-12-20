20.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Точное время великого соединения Юпитера и Сатурна 21 декабря 2020: вы можете увидеть настоящую Вифлеемскую звезду

21:28 20.12.2020 Фото: pxhere
0

В следующий раз подобное сближение произойдет 15 марта 2080 года — Сатурн и Юпитер будут разделять все те же 6 угловых минут.

% name% title
Астроном советует следить за соединением через оптический прибор

Вечером 21 декабря можно будет наблюдать великое соединение Юпитера и Сатурна на небосводе. В России лучшие условия для наблюдения сложатся в южных регионах, сказал крымский астроном Александр Якушечкин РИА «Новости».

«21 декабря 2020 года землян ожидает очень эффектное, так называемое Великое соединение Юпитера и Сатурна. Планеты будет разделять всего 6 угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут», — сказал астроном.

Он пояснил, что соединением планет в астрономии называется момент их визуального сближения на небесной сфере для наблюдателя, при этом между планетами может быть огромное расстояние. На самом деле Юпитер и Сатурн будут друг от друга на расстоянии около пяти астрономических единиц, то есть 750 миллионов километров. На небосводе две самые большие планеты Солнечной системы будут восприниматься невооруженным глазом как яркая двойная звезда.

Уникальность этого события состоит в том, что ранее аналогичное сближение двух планет-гигантов произошло 4 марта 1226 года (расстояние между планетами было 3,5 угловых минуты), отметил астроном. В следующий раз подобное сближение произойдет 15 марта 2080 года — Сатурн и Юпитер будут разделять все те же 6 угловых минут.

По словам Якушечкина, на широте Москвы наблюдать «великое соединение» можно будет после 17:35. В это время планеты будут на высоте всего лишь пяти градусов над горизонтом и зайдут за горизонт в 18:30. В Крыму и других южных регионах планеты они будут выше над горизонтом, и их можно будет видеть в течение часа.

Астроном советует следить за соединением через оптический прибор. В телескоп можно будет увидеть спутники планет и кольца Сатурна, а в бинокль, кроме самих планет можно будет увидеть самые крупные спутники Юпитера — Ио, Каллисто, Ганимед и Европу. Искать событие следует на юго-западе, при этом важно, чтобы небо было безоблачным. Якушечкин напомнил, что соединение планет произойдет в момент зимнего солнцестояния, продолжительность дня будет самой короткой именно 21 декабря.

Большое воссоединение две планеты двойная звезда как наблюдать Сатурн и Юпитер сближение телескоп
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы сможете увидеть планеты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гороскоп Павла Глобы 2021: что делать каждому знаку зодиака
23:00 20-12-2020
Гороскоп Павла Глобы 2021: что делать каждому знаку зодиака
Причины хронической усталости и способы её устранения Не отличница ли ты?
22:30 20-12-2020
Причины хронической усталости и способы её устранения Не отличница ли ты?
Гороскоп Тамары Глоба 2021: знаки зодиака, кто в начале года кардинально изменят жизнь
22:15 20-12-2020
Гороскоп Тамары Глоба 2021: знаки зодиака, кто в начале года кардинально изменят жизнь
БердскВаши голоса важны: Истории лечения COVID-19 просим рассказать переболевших и болеющих жителей Бердска 28
22:00 20-12-2020
Ваши голоса важны: Истории лечения COVID-19 просим рассказать переболевших и болеющих жителей Бердска
Как женщина может сделать мужчину успешным. История царя Соломона и его жены Суламиты 1
21:45 20-12-2020
Как женщина может сделать мужчину успешным. История царя Соломона и его жены Суламиты
Зеленский: США вакцину не дают. Украинцам нельзя объяснить отказ от российской вакцины от коронавируса
21:35 20-12-2020
Зеленский: США вакцину не дают. Украинцам нельзя объяснить отказ от российской вакцины от коронавируса
БердскСрочно нужно еще 57 подарков. У больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория утренники начнутся 23 декабря! 2
21:33 20-12-2020
Срочно нужно еще 57 подарков. У больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория утренники начнутся 23 декабря!
Общение в пандой Жуи подарил мальчику Саше президент Владимир Путин
21:32 20-12-2020
Общение в пандой Жуи подарил мальчику Саше президент Владимир Путин
Точное время великого соединения Юпитера и Сатурна 21 декабря 2020: вы можете увидеть настоящую Вифлеемскую звезду
21:28 20-12-2020
Точное время великого соединения Юпитера и Сатурна 21 декабря 2020: вы можете увидеть настоящую Вифлеемскую звезду
БердскSOS: о сильных порывах северного ветра и похолодании на 21 декабря предупреждает МЧС жителей Бердска
21:19 20-12-2020
SOS: о сильных порывах северного ветра и похолодании на 21 декабря предупреждает МЧС жителей Бердска