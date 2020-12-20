Точное время великого соединения Юпитера и Сатурна 21 декабря 2020: вы можете увидеть настоящую Вифлеемскую звезду

В следующий раз подобное сближение произойдет 15 марта 2080 года — Сатурн и Юпитер будут разделять все те же 6 угловых минут.

Астроном советует следить за соединением через оптический прибор

Вечером 21 декабря можно будет наблюдать великое соединение Юпитера и Сатурна на небосводе. В России лучшие условия для наблюдения сложатся в южных регионах, сказал крымский астроном Александр Якушечкин РИА «Новости».

«21 декабря 2020 года землян ожидает очень эффектное, так называемое Великое соединение Юпитера и Сатурна. Планеты будет разделять всего 6 угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут», — сказал астроном.

Он пояснил, что соединением планет в астрономии называется момент их визуального сближения на небесной сфере для наблюдателя, при этом между планетами может быть огромное расстояние. На самом деле Юпитер и Сатурн будут друг от друга на расстоянии около пяти астрономических единиц, то есть 750 миллионов километров. На небосводе две самые большие планеты Солнечной системы будут восприниматься невооруженным глазом как яркая двойная звезда.

Уникальность этого события состоит в том, что ранее аналогичное сближение двух планет-гигантов произошло 4 марта 1226 года (расстояние между планетами было 3,5 угловых минуты), отметил астроном. В следующий раз подобное сближение произойдет 15 марта 2080 года — Сатурн и Юпитер будут разделять все те же 6 угловых минут.

По словам Якушечкина, на широте Москвы наблюдать «великое соединение» можно будет после 17:35. В это время планеты будут на высоте всего лишь пяти градусов над горизонтом и зайдут за горизонт в 18:30. В Крыму и других южных регионах планеты они будут выше над горизонтом, и их можно будет видеть в течение часа.

Астроном советует следить за соединением через оптический прибор. В телескоп можно будет увидеть спутники планет и кольца Сатурна, а в бинокль, кроме самих планет можно будет увидеть самые крупные спутники Юпитера — Ио, Каллисто, Ганимед и Европу. Искать событие следует на юго-западе, при этом важно, чтобы небо было безоблачным. Якушечкин напомнил, что соединение планет произойдет в момент зимнего солнцестояния, продолжительность дня будет самой короткой именно 21 декабря.