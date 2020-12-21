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Как дачники должны платить за вывоз мусора - и должны ли?

16:20 21.12.2020 Фото: Pixabay
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Индивидуальные договора по вывозу мусора в настоящее время не практикуются, поэтому внутри садового товарищества плата должна распределяться пропорционально вынесенным отходам или по другим согласованным правилам.

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За вывоз мусора по новым правилам отвечают региональные операторы

В России с начала 2019 года действует мусорная реформа, которая коренным образом изменила подход к оплате услуг по вывозу твердых и органических отходов как в городах, так и в сельской местности. Дачникам приходится платить за вывоз мусора круглый год. Для оптимизации процесса существуют установленные правила.

 Как считается плата за вывоз мусора

По новым правилам плата за вывоз мусора начисляется по количеству постоянно проживающих по адресу жителей. Это касается и дачников, хотя большинство из них проживают на даче только в летний период.

Для огородников и садоводов предусмотрен второй вариант начисления платы: по факту заполнения мусорных баков твердыми отходами. Нет необходимости их сортировать. Подсчет будет производиться по реальному объему вывезенного мусора и делиться на всех членов садового товарищества.

За вывоз мусора по новым правилам отвечают региональные операторы. Не нужно заключать отдельные договора на их услуги. В таком случае плата начисляется круглогодично по установленным в регионе тарифам и нормативам.

Как дачникам оптимизировать плату за вывоз мусора

Для платежа за фактически собранный мусор, садовые товарищества и другие организации дачников должны за свой счет оборудовать площадки для вывоза мусора, внести ее в специальный муниципальный реестр, поставить собственные контейнеры, обеспечить удобный доступ регионального оператора к месту вывоза отходов. После этого заключить отдельный договор, в котором закрепить правила и тарифы для конкретного товарищества.

В том случае, если площадка для вывоза мусора не соответствует санитарным нормам, региональные операторы вправе начислять плату по нормативам.

Индивидуальные договора по вывозу мусора в настоящее время не практикуются, поэтому внутри садового товарищества плата должна распределяться пропорционально вынесенным отходам или по другим согласованным правилам.

Дачники могут сэкономить на платежах, если предоставят региональному оператору справку о том, что фактически не проживают определенное время на даче. Это даст возможность произвести перерасчет платежей.

Источник: 1rre.ru

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